L’allumeur de réverbère en chacun de nous

Nombreux sont ceux comme Yvon Laprade et François Bourque à témoigner de l’époque de la machine à écrire ou des premiers balbutiements de l’informatique. Pleins d’exemples de tous ces outils et technologies qui se sont succédés au fil des ans pour faciliter le travail journalistique, sa transmission, son assemblage, l’impression, jusqu’à la livraison à la porte des lecteurs. Typographie, mise en page, graphisme, impression numérique, tout s’est amélioré en performance, retirant à chaque étape du travail à des personnes humaines. Tous vous diront qu’au fil de ces avancées technologiques, les salles de rédaction se sont progressivement vidées.

Partout, dans tous les domaines, l’automatisation a certes libéré l’humain de tâches éreintantes et abrutissantes, mais elle lui a aussi tiré le tapis sous les pieds pour ce qui est de son utilité, de sa fierté du travail accompli, mais aussi de sa source de revenus.

Au début de ma carrière en cartographie, j’admirais le professionnalisme de ces techniciens formés en Suisse ou en Allemagne qui faisaient l’entretien annuel des stéréorestituteurs de notre laboratoire de photogrammétrie au Gouvernement du Québec, des pièces clés de la confection des cartes topographiques. C’était de toute beauté les voir démonter ces monstres pouvant être aussi gros et lourds qu’une automobile, patiemment nettoyer, lubrifier, réassembler, calibrer les milliers de pièces de ces mécaniques optiques de haute précision. Ils y passaient une semaine complète de travail méthodique par appareil.

En moins de 10 ans, on a pu informatiser les phénomènes stéréoscopiques dont ils disposaient auparavant la clé. Ces appareils qui avaient pourtant coûté une fortune ont commencé à prendre le chemin de la ferraille. J’étais l’un de ces jeunes diplômés, maniaques d’informatique et de dessin assisté par ordinateurs, qui ont fait en sorte de les rendre obsolètes. J’ai tiré le tapis sous les pieds de ces gens que j’admirais pourtant: on n’avait plus besoin d’eux, il leur faudrait dorénavant se recycler ou partir à la retraite.

Le cycle suivant a été celui des gens qui travaillaient avec ces appareils dans l’industrie. Sur trois «shifts», comme on disait. Avec des ordinateurs, beaucoup moins coûteux ils n’ont plus eu à travailler de nuit pour exploiter au maximum des équipements trop coûteux. Bonne nouvelle? Pas vraiment, leur tour est venu une dizaine d’années plus tard: on n’avait plus besoin d’eux et de leur précieuse vision stéréoscopique, l’ordinateur a appris à faire ça, on a appelé ça de l’autocorrélation d’images. Là encore, j’ai contribué à l’avancement de ces technologies et je porte donc une certaine responsabilité pour leurs mises à la retraite anticipées.

Partout dans notre société, nous avons pensé faire avancer la société en améliorant notre productivité. Imaginez, on en est rendus à automatiser ce qu’on croyait encore et toujours qu’il serait impossible de faire: notre intelligence et notre créativité.

La crise des médias, ce n’est pas limité à des enjeux de revenus publicitaires. La publicité, c’est plutôt un déclencheur de mouvement brusque et désordonné qui résulte de changements technologiques et sociaux beaucoup plus vastes et globaux. Comme les tremblements de terre le sont pour les déplacements de la croûte terrestre.

Nous pensions que la facilité et l’automatisation n’avaient que des avantages mais nous commençons à découvrir qu’il y a des gains et des pertes. L’allumeur de réverbères l’avait pourtant compris bien avant nous.