«Sauvez-vous», qu’ils disaient

Des personnes fuient à la suite d'une frappe israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 23 novembre 2023, au milieu des combats en cours entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas. (MOHAMMED ABED/Mohammed Abed, AFP)

C’est par centaines de milliers de petits papiers blancs venus du ciel que ce message «de salut» rejoignait les centaines de milliers de Gazaouis.

Ce fut le point de départ d’un exode de très nombreux citoyens ordinaires désireux de sauver leur peau. Ces gens, pressés de s’en aller, avaient au moins l’espoir de trouver le salut au Sud.

Et les bombardements se sont poursuivis au Nord, délimité par la rivière qui coupe l’enclave en deux. Et les bombardements destructeurs ont continué sur les maisons, les hôpitaux, les écoles. Au Nord, presque plus de lieux pour se réfugier.

Et, sans crier gare, les bombardements se sont invités au Sud, là où de très nombreux Palestiniens et Palestiniennes avaient trouvé refuge.

Les asiles se sont raréfiés, car avec ou sans petits papiers blancs, il y avait de moins en moins de places pour les interminables files de déplacés.

Et l’envahisseur a même bombardé Khan Younes et Rafah. Puis c’est l’Égypte.

Et l’armée israélienne poursuit sa traque des gens du Hamas sans se soucier des civils innocents au nom desquels l’ONU, l’OMS, et en sourdine les États-Unis, crient au secours. Rien n’arrête la vengeance du premier ministre et de son gouvernement massacreur.

Le 7 octobre, le geste terroriste du Hamas a fait 1200 morts israéliennes.

Fin décembre, plus de 22 000 morts palestiniens, enfants, femmes et hommes qui n’avaient rien à voir avec le Hamas, victimes d’une terrible vengeance.

Les survivants doivent (sur)vivre dans une enclave détruite. Israël a réussi à détruire la prison dans laquelle elle avait parqué plus de 2 millions de Gazaouis. Où est ta victoire ?

Normand Breault, 28 décembre, fête liturgique des Saint Innocents