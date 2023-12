De la perspective des enfants, en tous cas.

Ils ont un long congé durant l’été, ça oui. Mais parce qu’il est long (et que la plupart des parents ne peuvent en prendre autant), on les organise: semaines de camps de jours, semaines de camps de vacances, semaines chez les grands-parents puis, malgré l’absence du calendrier scolaire, y’a tous ces sports qui continuent à ponctuer les jours de leur nom: lundi et mercredi: baseball pour l’un; mardi et jeudi, soccer pour l’autre. Samedi: cours de natation. C’est important de savoir nager. Oh… et, oui, une semaine de congé ici et une autre là, bien vite passées à travers l’été.

Mais à Noël, c’est différent. Y’a pas de camps de jour. Y’a pas de soccer, de hockey, de cours de piano. Y’a tellement rien qu’il est possible, par exemple, de rester dans le même pyjama deux jours d’affilée. Et quel jour on est déjà?

La magie des Fêtes c’est quand, quelque part entre le désordre familial, la décompensation des enfants brûlés après trois partys, un troisième dîner de restants de dinde ou de sandwichs pas de croûte et entre les morceaux 743 et 744 d’un casse-tête impossible, on entre en douce, presque à notre insu, dans la semaine des quatre samedis.

Alors, le temps reste en suspend, comme un flocon soufflé par le vent et qui refuse de toucher sol. Les heures ne s’écoulent plus tout à fait comme d’habitude: c’est que le sablier est resté lui aussi à l’horizontal, couché dans son lit ou emmitouflé sur le sofa.

Quelque part entre le 24 décembre et le 7 janvier, je vous souhaite que la magie des Fêtes fasse intervenir une de ces semaines des quatre samedis. C’est peu, mais lorsque le temps s’arrête, c’est précieux.

Jules Faulkner Leroux, Montréal