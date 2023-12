La consigne: se mobiliser pour l’économie circulaire

Cette première phase se déroule bien. Nous sommes tournés vers la deuxième phase de la modernisation qui débutera en mars 2025 et qui visera à élargir la consigne à l’ensemble des contenants de boisson qui ne sont pas déjà sous consigne. L’objectif ambitieux est de faire passer le taux de récupération présentement de 73 % à 90 % à terme. À la suite de la deuxième phase de la modernisation, cinq milliards de contenants de boisson, de 100 ml à 2 L, seront assujettis à la consigne, qu’ils soient en aluminium, en verre, en plastique ou en carton.

La modernisation et l’élargissement de la consigne constituent un chantier de grande envergure. Il faudra non seulement mettre en place un nouveau réseau de lieux de retour qui couvrira l’ensemble du territoire québécois, mais aussi implanter de nouvelles technologies qui rendront le système de consigne robuste et efficace. C’est ce à quoi s’affaire l’équipe de l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) / Consignaction, en vertu du principe de «responsabilité élargie des producteurs».

Le système de consigne québécois est reconnu pour sa grande efficacité: 100 % des contenants retournés pour la consigne sont recyclés. Son élargissement et sa modernisation répondent aux principes de l’économie circulaire. La consigne n’a rien de symbolique. Sa contribution à la réduction des déchets, au réemploi, au recyclage et à la protection de notre environnement, donne des résultats concrets.

Le succès de cette opération repose d’abord sur la participation citoyenne et la mobilisation de toutes les parties prenantes à commencer par les producteurs, les détaillants et les municipalités. Et ces partenaires répondent présents. Au moment d’écrire ces lignes, il y a, au Québec, environ 600 producteurs membres de l’AQRCB / Consignaction et plus de 3500 lieux de retour qui acceptent les contenants de boisson consignés.

Les Québécois connaissent bien le système de consigne, puisqu’il existe depuis 1984. La plupart d’entre eux participent au mouvement. Depuis longtemps, les citoyens attendent l’élargissement de la consigne et posent les gestes nécessaires.

J’invite donc tous les Québécois.es à renouveler leur engagement envers la consigne. En consignant nos contenants de boisson, nous nous rapprochons de notre objectif à tous : bâtir un monde durable pour les générations à venir.

Normand Bisson, Président-directeur général de l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons

L’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) réunit les producteurs détenteurs de marques de boissons dans des contenants visés et les premiers importateurs. Elle est l’organisme de gestion désigné par le gouvernement pour implanter et gérer le système de consigne dans le cadre du programme Consignaction.