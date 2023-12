Faisons lire nos enfants et nos petits-enfants !

On dit que le désintérêt des jeunes pour la chose écrite est un phénomène social. La lecture serait-elle en danger ? (123RF, GEORGERUDY/123RF, GEORGERUDY)

Et puis, il y a les réseaux sociaux qui sont une extraordinaire ressource des temps modernes, cependant, il faut savoir doser.

Je voudrais aujourd’hui, vous parler de la lecture. Sans doute parce que ce loisir m’apporte tellement de bonheur.

Il ne faudrait surtout pas saccager la langue par la base. Il faut en parler des nombreux bienfaits de la lecture. Ils sont positifs sur la concentration, sur la créativité, sur les connaissances générales. À mon humble avis, la lecture nous aide à organiser nos idées, à s’exprimer avec plus de clarté, à mieux comprendre les autres, car elle encourage aussi l’empathie. Savoir lire enrichit le vocabulaire et affine le jugement.

On ne devrait pas abandonner la lecture au profit des écrans et des jeux vidéo. Loin de moi l’idée qu’ils n’ont pas, eux aussi, leur potentiel positif. Je veux dire que ces divertissements se font souvent au détriment d’autres activités.

Le temps que les enfants passent devant l’écran est absolument extravagant. Pourtant, la lecture est essentielle à notre développement.

Elle est une machine à fabriquer l’intelligence dans son sens le plus large

On dit qu’il n’y a pas de sport ou d’activité qui ait des effets aussi profonds et de longue durée que la lecture. Le cerveau a besoin d’un tel environnement.

Quel jeune n’a pas son téléphone intelligent aujourd’hui? Et que dire des textos qui favorisent la lettre et le son plutôt que le mot; une écriture hachée et sans structure qui affaiblit le langage.

Plus qu’un loisir

La lecture n’est pas seulement un loisir. Il ne faudrait pas ignorer sa dimension intellectuelle. Elle a aussi des effets notables sur la mémoire et sur l’intelligence émotionnelle. C’est elle qui structure l’esprit.

On dit même que quelqu’un qui ne lit pas de livres ne peut pas devenir un véritable citoyen. Elle augmente la capacité de réfléchir en plus de développer les compétences sociales.

Mieux formuler sa pensée et accroître sa capacité d’argumentation, son esprit critique sont des valeurs essentielles si on veut améliorer sa qualité de vie dans son milieu. Bref, elle facilite la vie en société.

Surtout, oui surtout, elle enrichit de nombreuses heures de mon Vieillir en beauté, et en vérité, j’ignore si quelqu’un pourrait trouver meilleur rapport qualité/prix.

Lecture oui, lecture! Que ne te dois-je pas!

Alors, mon cri du cœur pourrait bien être un réveil des consciences pour certains. Et c’est tant mieux!

Claire Bérubé Savard

Québec