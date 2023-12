La solidarité incarnée dans nos coopératives québécoises

«Les cooopératives donnent une voix et une capacité d’agir pour propulser les ambitions des entrepreneurs qui souhaitent développer le Québec autrement de façon durable et à l’image de son peuple», écrivent les signataires de la lettre. (123rf)

Voilà plus de 150 ans que le Québec est un terreau fertile pour le modèle d’affaires coopératif. Étant une caractéristique phare de notre culture, nos coopératives et nos mutuelles ont contribué à bâtir et à façonner les spécificités des communautés que nous avons aujourd’hui tout en les gardant bien vivantes puisqu’elles exercent encore aujourd’hui un leadership marqué dans toutes les régions.

Elles proposent une alternative au modèle de l’entreprise classique. Elles permettent aux communautés de pourvoir des services essentiels pour les citoyennes et citoyens de tous les milieux. Elles donnent une voix et une capacité d’agir pour propulser les ambitions des entrepreneurs qui souhaitent développer le Québec autrement de façon durable et à l’image de son peuple.

La coopérative est le résultat même de l’organisation d’une communauté, de la solidarisation de ses membres et de la prestation de services ou de la livraison de produits à un coût qui se veut équitable et accessible.

Que ce soit pour garantir une offre alimentaire de qualité dans une région éloignée, faciliter l’accès à un médecin, permettre aux jeunes familles d’avoir accès à la propriété, gérer nos forêts de façon durable ou encore offrir un service de câblodistribution à un juste prix; les coopératives et les mutuelles représentent plus de 3000 exemples de solidarité au quotidien sur tout le territoire.

Reconnecter à notre sentiment d’appartenance

Entre l’incontournable guignolée et le partage de ces fameux repas de Noël en famille, le temps des fêtes est un moment essentiel pour se reconnecter à notre sentiment d’appartenance à la communauté et notre désir d’y contribuer, tout autant qu’au partage familial.

Les coopératives se présentent comme des lieux d’échanges et de mutualisation riche et redonnent un sens à l’importance du collectif au quotidien ainsi qu’au concept de bien commun, en opposition à la tendance forte vers l’individualisation.

Même dans les moments les plus difficiles, la solidarité des coopératives a su démontrer la capacité d’une industrie à se tenir les coudes serrés voire même à demeurer performante sur les marchés. Pensons à des coopératives du milieu médiatique, de la foresterie, de l’agriculture, du milieu scolaire, du funéraire et de bien d’autres industries qui ont travaillé et travaillent toujours collectivement et solidairement vers l’atteinte d’objectifs communs en se donnant ensemble une force collective.

La création de ces milieux de solidarité contribue au sentiment d’appartenance dans les communautés, une assise solide et essentielle pour bâtir le Québec de demain.

À l’orée du temps des fêtes, saluons tous les mutualistes, coopératrices et coopérateurs qui maintiennent cette solidarité et qui assurent la prestation de services essentiels pour nos communautés. Merci pour votre généreuse contribution qui continue de forger notre Québec qui est fort de ses expériences et distinctif par son leadership.

Signataires

Stéphane Arseneau, président de la Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunication du Québec;

Annie Beaupré, directrice générale de la Fédération québécoise des coopératives forestières;

J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD;

Myriam Demers, directrice principale Culture et Coopération, Mouvement Desjardins;

Chantal Dubuc, présidente de la Fédération québécoise des coopératives de santé;

Marc Duplantie, vice-président relation avec les membres et développement des affaires coopératives chez Co-operators;

Hélène Francoeur, directrice générale d’Ici Coop, le réseau des coopératives d’alimentation;

Philip Girouard, président de la Fédération des coopératives des paramédics du Québec;

Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité;

Evan Murray, directeur général par intérim de la Coopérative de développement régional du Québec;

Sokchiveneath Taing Chhoan, directeur principal de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec;

Sandra Turgeon, directrice générale de la Confédération québécoise des coopératives d’habitation.