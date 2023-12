Sortie de crise pour les universités anglophones: réclamer le statut d’université bilingue!

Les universités anglophones du Québec (McGill, Concordia et Bishop) désirent que leurs étudiants apprennent le français, alors pourquoi ne revendiquent-elles pas un statut d’université bilingue? (123rf)

Des universités québécoises bilingues pourraient favoriser l’émergence d’une nouvelle catégorie d’étudiants devenus parfaitement bilingues après leur formation universitaire. Un atout non négligeable sur le plan international où la concurrence se fait de plus en plus forte entre institutions universitaires. Cette nouvelle approche attractive rejoindrait sûrement une clientèle canadienne anglaise qui désire que leurs enfants apprennent les deux langues officielles du Canada.

Pour la clientèle internationale, le français représente une langue de prestige au niveau diplomatique tandis que l’anglais est la langue de l’économie. Au lieu d’opposer l’une à l’autre, favorisons l’apprentissage des deux langues, et ce, même dans les universités francophones.

Le Québec deviendrait ainsi un pôle international reconnu non seulement pour son bilinguisme, mais aussi pour sa richesse culturelle. Nous sommes situés à proximité de New York, où siège l’Organisation des Nations unies (ONU) dont l’anglais et le français sont reconnus comme langue officielle. La ville de Montréal est le siège social de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le bilinguisme favoriserait l’attraction de nouvelles agences de l’ONU et d’entreprises internationales.

Des universités québécoises inclusives favorisant la paix par le multilinguisme

En favorisant également l’apprentissage complémentaire de plusieurs langues dans leurs programmes (notamment l’espagnol, l’allemand, l’arabe et le mandarin), les universités québécoises favoriseraient les échanges internationaux entre étudiants de divers pays qui profiteraient de leur séjour pour apprendre non seulement la langue française et la connaissance de la culture québécoise, mais aussi un message de tolérance entre nations.

Nous pourrions devenir un pôle de paix par le multilinguisme international à l’instar de la Suisse ou de la Belgique.

L’attractivité du Québec au niveau de l’apprentissage des langues nous permettrait d’atténuer les sempiternelles querelles linguistiques entre francophones et anglophones et donnerait un signal au niveau international que nous voulons faire partie de la solution pour la paix dans le monde et pour la réconciliation entre nations.

Les universités anglophones et francophones obtiendraient ainsi un statut international permettant de recruter les meilleurs éléments pour la recherche et l’innovation. Les universités québécoises sont-elles capables de faire ce virage linguistique? La balle est dans leur camp!

Jean Baillargeon

Analyste et expert conseil en communication stratégique