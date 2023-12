Caribou ou orignal: quelle espèce devrions-nous privilégier à l’avenir?

En effet, la densité de ce cervidé en 2023 serait près de quatre fois plus élevée que lors du précédent inventaire de 2006. En fait, ce recensement évalue la densité hivernale de la population à 4,16 orignaux/10 km². Par rapport aux résultats de 2006, c’est donc une hausse de 378%. La population hivernale d’orignaux se chiffre à 22173, comparativement à 5272 en 2006.

Cette situation a fait le bonheur des quelques 30 000 chasseurs ayant récolté annuellement pendant la période 2017 et 2022 un nombre de bêtes oscillant entre 2600 et 4500 dans la zone de chasse 28.

Le rapport du MFFP mentionne d’ailleurs que «La zone de chasse 28, en raison de sa grande superficie (65 636 km²), présente une diversité d’habitats. On y retrouve un gradient latitudinal passant d’une forêt mixte au sud et dans la plaine du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dominée par la sapinière à bouleau blanc et à bouleau jaune, à une forêt majoritairement résineuse plus au nord, dominée par la pessière à mousses». Les retombées économiques pour les régions sont importantes. La chasse à l’orignal gagne en popularité d’années en années, fait vivre les commerces, les pourvoiries, les ZECS et l’ensemble de cette chaîne de logistique.

Plan d’aménagement forestier

Mais cette situation n’est certes pas l’effet du hasard car le ministère gère depuis des décennies un plan d’aménagement forestier favorisant l’habitat propice à l’orignal dans la zone 28. Cette explosion des populations est donc conséquente à cet aménagement du territoire réalisé par l’industrie forestière depuis 30 ans (répartition des coupes dans l’espace, aménagement écosystémique, mise en valeur de la régénération naturelle préétablie, etc.).

Cette approche a permis le développement et la consolidation d’une économie régionale et locale centrée sur la chasse sportive, a favorisé le déploiement de la villégiature, créé de multiples emplois et procure un grand sentiment de satisfaction et d’appartenance auprès des adeptes de la chasse à l’orignal.

Mais un constat important s’impose. Il est reconnu que le caribou forestier ne bénéficie pas d’un aménagement forestier planifié pour l’habitat de l’orignal. Avec l’abondance de l’orignal, vient le loup, son prédateur principal qui a un impact négatif sur les populations de caribous forestiers.

Depuis la fin des années 1980, ces plans de gestion des forêts publiques favorisant l’aménagement d’une mosaïque forestière propice à l’orignal génère des écosystèmes forestiers au détriment du caribou qui requiert un habitat différent.

Le caribou et l’orignal sont morphologiquement différents et ont un régime alimentaire qui leur est propre et disponible dans des écosystèmes forestiers spécifiques.

Les exigences en matière d’habitat du caribou et de l’orignal étant bien distinctes, quelle espèce devrions-nous privilégier à l’avenir? Nous sommes d’avis que ce n’est pas dans la confrontation, mais dans la concertation entre les divers intervenants soucieux d’assurer la pérennité des forêts et de sa biodiversité que réside la solution. Voilà un élément de réflexion essentiel dans le cadre des «Tables de réflexion sur l’avenir de la forêt» permettant d’élaborer une vision d’avenir partagée entre les divers intervenants et d’identifier des solutions d’adaptation, notamment aux changements climatiques pour assurer la pérennité du secteur forestier.

Gaston Déry, ing.f., M. Sc. C.M., C.Q.

Jacques Prescott, M. Sc. biologiste