Les toupies de mamie et les paniers de Noël

Je me souviens bien du Noël où nous avions reçu le plus grand des cadeaux qu’un enfant pouvait espérer : le Nintendo Entertainment System. Le père Noël nous avait aussi donné une cassette pour aller avec : Zelda. Et quelle ne fut pas notre surprise, à moi et à mon frère, lorsque nous avions inséré la cassette dorée dans le fameux système et que nous avions découvert qu’un petit bonhomme avait été sauvegardé au nom de «Claude» (le nom de mon père) et qu’il avait déjà, en plus, amassé pas moins de huit cœurs de vie. Mais comment était-ce possible, alors que nous venions tout juste de déballer ce cadeau du père Noël?

Il y a toutes sortes d’histoires qui témoignent du moment où un enfant cesse de croire au gros bonhomme rouge, et certaines sont moins subtiles que d’autres.

Une fois tous les cadeaux déballés, il se passait souvent quelque chose d’étonnant : ce n’était pas avec les gros jouets dispendieux qu’on jouait, mais plutôt avec les petites babioles que mamie nous donnait.

On recevait sans doute l’équivalent d’une centaine de dollars en cadeaux, mais ce Noël-là, toute la soirée, ce fut avec les petites toupies à 0,25 ¢ que mon frère et moi avions joué.

Laquelle tournera le plus longtemps? On fait la bataille de toupies? C’est pas juste, tu l’as lancée après moi, allez, on recommence!

Si jamais vous êtes sollicités pour faire un don pour un panier de Noël, pensez à ajouter une ou deux petites toupies avec vos denrées alimentaires.

En plus, ces babioles semblent avoir été oubliées par l’inflation : près de 40 ans plus tard, on peut toujours en trouver à 0,25 ¢ l’unité.

C’est peu, pour faire tourner le bonheur.

Jules Faulkner Leroux, Montréal-Nord