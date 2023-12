Ces «vieux trucs» qui ne fonctionnent plus

Ramener l’idée d’un troisième lien afin de regagner la confiance des électeurs de la région de Québec, décider de faire venir temporairement une équipe de hockey professionnelle afin de détourner la morosité qui s’installe envers le gouvernement, la nouvelle astuce du ministre de l’Éducation de dire que la session scolaire devra peut-être empiéter sur la semaine de relâche si les syndiqués ne retournent pas au travail. Il y a aussi d’autres astuces telles que de faire des voyages de luxe tout compris avec repas gastronomique en classe affaire, des voyages à Dubaï capitale de la démesure.

Ce qui est étonnant maintenant, c’est que ces stratégies ne semblent plus très bien fonctionner. Comme si la population avait développé son sens critique.

Pourtant, cela marchait plutôt bien jadis. Pour les plus vieux d’entre nous, il faut se rappeler le «love in Québec» organisé par le Parti libéral du Canada la veille du dernier référendum pour l’indépendance du Québec en 1995. Cela a bien fonctionné.

Or, la question ici est de savoir pourquoi ces vieilles stratégies politiques ne fonctionnent plus. Comment expliquer que la population ne se laisse plus facilement berner par des stratagèmes mensongers? À bien y penser, la réponse réside peut-être dans le développement d’Internet et des réseaux sociaux.

Le paradoxe des fake news

Aujourd’hui, les informations autres que celles rapportées par les grands médias traditionnels sont remplies d’erreurs et de non-sens. Des données mensongères qui ne visent que l’intérêt de ceux qui les émettent.

En fait, la population mondiale n’a jamais été autant confrontée à des fausses informations et des vérités tronquées.

Toutefois, le paradoxe auquel nous assistons est que même si nous sommes de plus en plus confrontés à de fausses informations, nous en sommes de moins en moins affectés. En fait, ces fausses informations ont probablement fait ressentir à la population qu’il était important de s’en méfier.

Et cette méfiance collective a été salutaire. Elle nous a motivés à développer notre esprit critique. Nous avons donc été entraînés à réfléchir et à analyser l’information pour enfin reconnaître ce qui est vrai et ce qui est mensonger. En fait, l’ère du faux nous a donné le goût du vrai.

L’ère du faux donne le goût du vrai

Ce qui se passe ces temps-ci est donc très encourageant, car nos prises de conscience nous incitent à rechercher le vrai et à exiger l’intégrité de nos partis politiques.

Ainsi, nous cessons peu à peu d’être bernés par les stratagèmes plus ou moins honnêtes. On ramène l’idée d’un troisième lien à Québec? Personne n’y croit.

L’équipe de hockey au Centre Vidéotron? Personne n’en veut.

La menace du ministre Drainville? Personne n’y porte attention.

En fait, ce qui est prometteur, c’est que la population réalise que la réalité ne prend de réel sens que par les faits qui la composent. Les réseaux sociaux nous ont appris qu’il faut être vigilants, apprendre à voir la réalité en face et cesser d’adhérer aveuglément à des réalités alternatives qui ne servent qu’à maintenir un frein à notre développement collectif et à l’humanisation de nos structures de vie.

Continuons donc dans cet élan de conscience collective, la seule qui peut enfin donner un sens à notre démocratie.

Frankie Bernèche, Ph.D., professeur de psychologie et auteur du livre À qui ai-je affaire?