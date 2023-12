Vois-tu Bernard, ça fait quelques fois en quatre ans que je devrais être en classe, mais que je n’y suis pas. Quelques fois que je devrais être en train de chercher à développer la passion de la musique chez nos ados et d’allumer des étincelles dans leurs yeux, mais que je n’ai pas pu les voir depuis plusieurs semaines. Tu sais ce que c’est pour un prof de ne pas voir ses élèves pendant quelques semaines, alors que le contact s’est arrêté brusquement?

Vois-tu Bernard, ça fait neuf ans que j’enseigne cette année. Par plusieurs coups du destin, j’ai enseigné dans trois commissions scolaires différentes. J’ai fait de la suppléance dans presque toutes les écoles secondaires de Québec où il y avait des cours de musique à l’exception de trois écoles, dans huit écoles privées et dans une multitude d’écoles primaires. J’ai enseigné à des élèves favorisés, des élèves de la classe moyenne et des élèves défavorisés.

J’ai enseigné à des élèves «de souche» et à des élèves issus de l’immigration. J’ai enseigné au centre-ville, en banlieue et même quelques fois en milieu rural. Ça me permet de dire que je connais bien le réseau de l’éducation sans pouvoir prétendre le connaître en entier. J’ai goûté à toute sa diversité, ses défis, ses enjeux… et son personnel épuisé.

Vois-tu Bernard, comme moi, la plupart des profs qui travaillent dans nos écoles ont dû quitter leur classe quelques fois dans la dernière année. Un certain nombre de ces fois étaient dues à une pandémie pour laquelle on s’est retroussé les manches pour être solidaires.

Malgré que ton prédécesseur ne nous ait pas facilité la tâche, on a refait et remanié nos planifications de nombreuses fois. Malgré que ce furent des moments difficiles, nous avions toujours la possibilité d’établir un contact avec nos élèves. Mais cette fois, c’est différent.

Vois-tu Bernard, cette fois, je n’ai pas de contacts avec mes élèves. Cette fois, je me fais violence pour ne pas leur écrire et taire cette vocation (celle que vous aimez tant exploiter) afin de faire preuve de solidarité. J’ai dû troquer ma baguette de chef pour des pancartes et des affiches.

J’ai dû échanger mes belles mélodies pour des slogans et des cris d’encouragement. Les klaxons, le bruit des voitures qui passent et le vacarme des manifestations ont remplacé la vibration des cordes, les sonneries des cuivres et la chaleur des bois. Le temps d’une grève, la rue est devenue mon bureau et le trottoir est mon podium.

Et pourquoi je fais ça, Bernard? Je fais ça parce que j’ai envie d’avoir du respect pour l’État qui m’emploie. Je fais ça parce que j’ai envie de lutter contre ces inégalités dont j’ai été témoin en sillonnant les différentes écoles de la région de Québec. Parce que j’ai envie de recevoir un salaire qui correspond aux quatre années de baccalauréat que j’ai dû compléter pour en arriver là et qu’on ne me propose pas de m’appauvrir tous les cinq ans. Parce que j’ai besoin qu’on m’offre des ressources pour faire ces petits miracles qui se produisent dans mon local de musique. Parce que j’ai besoin d’avoir une classe qui me permet de prendre le temps de m’occuper de mes élèves, de les connaître et bâtir une relation de confiance avec eux qui, en tant que prof de musique, pourra durer jusqu’à cinq ans.

Je fais ça pour mes musiciens passionnés qui m’attendent au pied de mon département de musique quand j’arrive à l’école une heure avant le début des cours, moi qui ne suis pas matinal. Je fais ça pour ceux qui restent une heure et plus après l’école, que ce soit par passion ou parce que le local de musique est un lieu réconfortant pour eux.

Je fais ça pour ceux qui m’empêchent de manger chaud le midi, parce qu’ils ont une peine d’amour, une situation familiale difficile ou un problème personnel à me confier. Je fais ça pour l’élève qui vient dans mon local le midi pour éviter d’avoir honte de ne pas avoir de lunch à manger devant ses amis.

Je fais ça pour celle qui vient dans mon local le midi pour me confier des choses qui m’ont obligé à l’accompagner au centre jeunesse parce que les intervenants n’étaient pas disponibles. Je le fais pour les profs de francisation qui voient leur classe débordée d’élèves sans avoir plus de ressources à leur disposition pour s’en occuper. Je fais ça pour la TES débordée qui n’a pas pu venir s’occuper de l’élève qui a essayé de me lancer son soulier ou celui qui m’a pointé avec des ciseaux en me criant «Monsieur, m’a te tuer tabarnak.» Je fais ça pour tous les profs qui n’ont pas eu la force de continuer et dont on a laissé la vocation mourir.

Je fais ça parce que le réseau d’éducation va mal, Bernard. Et par conséquent, pour notre jeunesse qui ne va pas bien non plus. Je fais ça pour avoir une tâche qui me permet de prendre le temps.

Le temps, Bernard.

Le temps de pouvoir faire comprendre à un élève qui a de la difficulté avec son instrument qu’il n’est pas mauvais en musique, mais qu’il a seulement besoin d’être accompagné.

Le temps de me consacrer à mes élèves tout en pouvant les orienter vers les bonnes ressources qui ont aussi besoin de ce temps.

Le temps d’alimenter cette damnée vocation que j’essaie de garder allumée parce que j’aime enseigner, j’aime faire de la musique et j’aime notre jeunesse.

Et je l’aime au point de m’en priver, le temps d’aller dans la rue pour réclamer mieux pour elle, pour moi et pour nous.

Vois-tu Bernard, dans tout ça, il y a deux choses que tu peux faire: respecter tes profs et les écouter. Les écouter, pour vrai. Pas comme quand tu visites les écoles qui sont nettoyées avant ton passage et où on trie préalablement les profs qui auront la chance de te parler. Parce qu’à force de ne pas les écouter, eux, et seulement t’entendre parler, tu finiras par parler tout seul alors que les profs ne seront plus là, ayant déserté la profession ou réclamant ton respect dans la rue.

P.-S.: Tu peux aussi transmettre la lettre au premier ministre en lui suggérant de remplacer tous les «Bernard» de cette lettre par «François».

François-Olivier Loignon, enseignant, chef d’orchestre et étudiant au doctorat en éducation musicale