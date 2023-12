La nécessité du propane en hiver: un enjeu de sécurité pour le Québec

Depuis peu, certaines municipalités ont adopté une réglementation interdisant ou limitant l’utilisation du propane sur leur territoire. Ces réglementations, bien que visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, risquent en contrepartie de générer des situations dramatiques. En restreignant l’accès à des appareils sécuritaires fonctionnant au propane, elles poussent les citoyens vers des solutions de chauffage de fortune, dangereuses, particulièrement pendant les pannes électriques hivernales.

Les appareils de chauffage au propane approuvés procurent un confort thermique efficace et sécuritaire. En période de panne de courant, les génératrices au propane assurent un approvisionnement énergétique continu, sécuritaire et un confort aux foyers des québécois. Le propane joue un rôle communautaire essentiel. Dans les situations d’urgence, les habitations équipées de chauffage au propane peuvent se transformer en refuges pour les voisins et la communauté environnante. Ce rôle est d’autant plus critique dans les zones rurales ou éloignées, où les options de chauffage sont limitées et où la solidarité communautaire est cruciale pour la survie en temps de crise.

Une transition juste et responsable dicte l’importance d’utiliser la bonne énergie au bon endroit au bon moment. C’est dans ce contexte que le propane s’avère être une option vitale.

Les efforts des municipalités pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont certes admirables, mais il est essentiel de ne pas sous-estimer l’importance du propane. Une approche équilibrée en matière de politique énergétique, reconnaissant les avantages uniques du propane, est indispensable pour la sécurité des citoyens, tout en poursuivant les cibles environnementales.

Nous appelons les municipalités québécoises à repenser ces réglementations. Le propane doit être reconnu non seulement comme une source d’énergie, mais aussi comme un élément crucial de préparation aux situations d’urgence et un pilier de la sécurité hivernale. Adopter une politique énergétique plus nuancée et inclusive, qui valorise le rôle unique du propane dans le contexte québécois, est non seulement prudent, mais impératif.

Daniel Harrison, président de l’Association québécoise du propane