Le cinéma, ce marqueur essentiel de notre identité

L’animateur Jay du Temple — le Louis-José Houde des prochaines années de ce gala? — semblait avoir pigé dans le même le bol d’ingrédients que son célèbre homologue: un solide numéro d’ouverture avec du mordant, de la classe, de l’autodérision, de la bienveillance et une évidente passion pour son sujet.

«Je suis heureux qu’on soient ici ce soir pour une fête qui a failli ne pas se renouveler», a ironisé pour sa part le comédien Rémy Girard, à qui on a rendu un vibrant hommage. C’est d’ailleurs lui qui avait animé la toute première édition de ce gala.

Je crois moi aussi, à l’instar de ce dernier, que le cinéma est tout sauf un art éphémère.

Marc-Andre Grondin dans le rôle de Zachary Beaulieu dans le film C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée. (Photothèque Le Soleil/Photothèque Le Soleil)

C’est un incroyable marqueur de notre époque et de notre identité. En témoigne le bouleversant film C.R.A.Z.Y. qui a été nommé «film préféré des Québécois» des 25 dernières années», cette fresque on ne peut plus québécoise dans laquelle «les toasts au fer à repasser» et les manteaux empilés sur le lit» ont touché des publics du monde entier, avec un sujet (l’homosexualité du fils) qui avait tout pour heurter les sensibilités.

«Quand je regarde un film québécois, c’est moi que je vois, c’est nous», a dit l’animateur dans son numéro d’ouverture. «C’est tellement important. Parce que quand on se voit à l’écran, on existe!». Des mots qui faisaient mouche et qui ont redonné ses lettres de noblesse à un art et une industrie qui le méritent amplement. Longue vie à notre cinéma!

Robert Campeau, Montréal