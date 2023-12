La grande fatigue des profs

J’ai 60 ans et j’enseigne depuis plus de 30 ans. J’adore ma profession. Quand mes élèves, qui ont souvent eu des parcours difficiles, viennent célébrer leur diplôme à la fin de l’année, je partage leur fierté et je suis heureuse de les avoir accompagnés vers la réussite.

Quand ils me sont confiés en début d’année, je leur dis que je ne les lâcherai pas et je leur suis dévouée dans les bons comme les mauvais moments.

J’ai toujours eu hâte de commencer l’année et de plonger dans le «tourbillon» de la rentrée qui durait deux ou trois semaines. Puis, voilà quelques années, j’ai commencé à dire à mon entourage, en riant, que je ne sortirais pas la tête de l’eau avant l’Action de grâce, que j’avais un groupe plus exigeant. Et ça s’est répété. Encore et encore.

Et l’an passé, quand j’ai vu que j’étais encore essoufflée en novembre, décembre, que ça ne se calmait pas, j’ai commencé à me taire. Avec un vague sentiment de culpabilité, je ne voulais plus m’entendre dire aux miens que j’étais fatiguée, que la tâche était lourde.

J’ai pensé que ce n’était pas normal.

Alors, je me suis vraiment dit: je vieillis, je perds le tour. La retraite m’appelle peut-être.

Et il y a eu cette grève. Pendant nos discussions, dehors à nous geler les fesses, j’ai entendu une jeune collègue dire en riant que cette grève avait l’avantage de lui permettre de se reposer…

Un autre collègue, passionné par sa matière, se demandait s’il était encore capable d’intéresser les élèves. Dans les médias, j’ai lu les situations impensables dans lesquelles des profs se trouvaient. Et j’ai compris… il était temps!

Je ne suis pas seule à vivre ce malaise, cette détresse, parfois. Ce n’est pas moi, ou nous, le problème. Ce sont ces conditions de travail qui reviennent d’année en année, et qui ne s’améliorent pas, qui sont anormales.

Celles qui nous épuisent, qui fait que des jeunes enseignants se sentent incompétents et abandonnent le métier. C’est d’avoir une classe de 28 élèves, avec plus de 20 élèves avec des dossiers d’aide particulière… C’est de penser que c’est moi qui ne suis pas correcte de me plaindre de ma charge.

Des dizaines de milliers d’enseignants font la grève et se privent de leur salaire pour sauver l’école publique. Comment mieux illustrer le fait que leur première motivation n’est pas l’argent, mais bien le besoin d’obtenir de meilleures conditions pour tous?

Et le salaire… Contrairement au secteur privé, notre salaire est débattu dans l’espace publique et le gouvernement voudrait nous faire passer pour des enfants gâtés.

Beaucoup de détails ne sont ni connus ni compris de la population. Mais je peux dire qu’avec mes 20 ans de scolarité et mes 33 ans d’expérience, je mérite mon salaire et une augmentation adéquate pour ne pas m’appauvrir, malgré et surtout en tenant compte du contexte économique dans lequel nous sommes.

À 60 ans, je suis passionnée par ce que je fais, je me sens responsable des jeunes qui me sont confiés, et je sais maintenant que nous sommes des dizaines de milliers à vouloir offrir une éducation de qualité à tous les élèves au Québec.

C’est au gouvernement à agir pour le bien de nos enfants.

Lyne Cadieux, enseignante au Centre de formation continue des Patriotes, Sainte-Thérèse