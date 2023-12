L’invisible pauvreté chez les hommes

Les hommes à faible revenu sont plus nombreux, en proportion, par rapport aux autres hommes, à vouloir garder leurs problèmes pour eux et à être plus réticents à demander de l’aide, même s’ils savent que cela pourrait résoudre leurs problèmes. (123RF/123RF)

La crise du logement, l’explosion des banques alimentaires ou l’itinérance visible dans la rue en témoignent largement. Nombre d’études ont également relaté le fait que la pandémie a exacerbé les inégalités sociales, notamment au regard de l’insécurité alimentaire et de la détresse psychologique (INSPQ, 2020).

Les jeunes compteraient parmi les groupes sociaux ayant été les plus affectés sur le plan financier (SOM, 2021) et de la santé mentale (Généreux et al., 2021). En cette période de l’année qui incite à la solidarité, le sujet de la pauvreté chez les hommes nous apparaît comme un incontournable à porter à l’attention de la population. Pourquoi? Parce qu’elle est invisible aux yeux du grand public, parce qu’elle passe souvent sous le radar de l’actualité. Pourtant, elle existe!

Une réalité méconnue

Ainsi, au Québec, ce sont très majoritairement des hommes, souvent des jeunes hommes qui vivent en situation d’itinérance dans la rue (MSSS, 2022, 2023). Leur code de masculinité fait qu’ils sont réticents à aller chercher de l’aide parfois même quand ils sont désespérés.

Également, le taux de pauvreté des hommes vivant seuls est deux fois plus élevé que celui de l’ensemble des autres hommes (ISQ, 2023).

Ils sont d’autant plus à risque qu’ils ne peuvent pas compter généralement sur un réseau de soutien social (Desgagnés, 2016). Enfin, le taux de décrochage scolaire qui est une fois et demie plus élevé chez les garçons que chez les filles (Conseil du statut de la femme, 2016) annonce pour eux un avenir sous le signe de la précarité d’emploi et de revenu plus grande.

Les liens existants entre les inégalités de revenu et l’état de santé sont bien documentés (Wilkinson et Pickett, 2013). Ainsi, les personnes appartenant aux ménages les plus pauvres souffrent davantage de problème de santé mentale, d’obésité, de maladies cardiovasculaires, d’asthme, de maladies pulmonaires obstructives chroniques et elles sont plus susceptibles d’avoir une limitation d’activités (INSPQ, 2021; McCartney et al., 2019).

Il en est également ainsi chez les hommes. Globalement, les inégalités sociales se traduisent par une espérance de vie réduite. Par exemple, les hommes vivant au Québec dans des territoires les plus favorisés avaient en 2011 une espérance de vie en bonne santé de 78,3 ans comparativement à 68,6% ans chez ceux résidant dans des territoires les plus défavorisés (INSPQ, 2021).

La socialisation masculine traditionnelle au banc des accusés

Chez les hommes adhérant à des stéréotypes plus traditionnels de la masculinité, il y aurait contradiction entre identité masculine et vulnérabilités. Ce qui, pour l’essentiel, expliquerait le phénomène de sous-consultation des services observé chez les hommes comparativement aux femmes (Roy, Tremblay et al., 2017), surtout chez les hommes défavorisés économiquement, où la quête d’autonomie, leur volonté de cacher leurs vulnérabilités malgré leur condition, et l’importance de correspondre à tout prix au rôle traditionnel de pourvoyeur, seraient des traits de socialisation masculine s’inscrivant en contradiction avec le recours aux services (Dupéré et al., 2016).

Les hommes à faible revenu sont plus nombreux, en proportion, par rapport aux autres hommes, à vouloir garder leurs problèmes pour eux et à être plus réticents à demander de l’aide, même s’ils savent que cela pourrait résoudre leurs problèmes.

Ils sont plus nombreux également à accorder de l’importance à garder secret leur vie privée et que leur entourage ne soit pas au courant de leurs problèmes. Enfin, ils rapportent plus souvent que leur fierté serait blessée s’ils étaient contraints de demander de l’aide (Tremblay et al., 2015). Cette attitude paradoxale au regard de leurs besoins réels peut en conduire certains à vivre un état dépressif important (Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion, 2019; Deslauriers et al., 2019).

Pourquoi intervenir auprès des hommes à faible revenu?

La recherche sociale nous apprend qu’aider les hommes, c’est aussi aider les femmes, les enfants, la famille et la communauté. On peut dire la même chose pour toutes les formes de soutien social apportées aux femmes. Il est inutile de réfléchir en silos, car la réalité se présente autrement. C’est dans cet esprit que s’inscrit le présent article.

Du côté des hommes et de la pauvreté, trois groupes prioritaires sont particulièrement vulnérables, soit ceux à la rue, les hommes vivant seuls et les jeunes hommes de moins de 30 ans, et dont leur situation est largement ignorée par le public. Ils commandent néanmoins des politiques et des interventions prenant en considérant les codes de socialisation masculine existants et leur réalité singulière.

Les conditions sociales qui sont invisibles aux yeux du grand public font rarement l’objet d’enjeux dans les débats publics. Or, la lutte contre la pauvreté est un défi collectif trop important pour faire l’économie de la connaissance de tous les groupes sociaux qui la vivent, dont certaines catégories d’hommes.

Signataires:

Jean-Yves Desgagnés, professeur-chercheur, UQAR

Jacques Roy, chercheur au PERSBEH et professeur associé à l’UQAC

Annick Bellavance, directrice générale du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes

Raymond Villeneuve, directeur général, Regroupement pour la valorisation de la paternité

Pierre Brassard, coordonnateur, Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal