Décote de la CAQ

Le dernier sondage Angus Reid rempile en donnant une désapprobation de sa performance de 61% des Québécois, intentions de vote dirigées vraisemblablement vers le Parti québécois.

Sondage après sondage, la population désavoue les décisions de ce gouvernement, auquel il ne vient pas à l’esprit de faire marche arrière (la dilapidation de fonds publics témoigne de sa déconnexion d’avec la population).

M. Legault fait de la politique sans être un homme politique. Il ignore, et plusieurs de ses ministres avec lui, qu’un État ne se gère pas comme une entreprise (et encore, cette dernière ne serait souvent pas rentable sans l’aide de l’État!). Il y faut une culture et l’équipe actuelle en est dépourvue.