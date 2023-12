Bannis par Meta, les médias locaux comptent sur votre soutien

Près de quatre mois se sont écoulés depuis le blocage, et l’espoir que Meta se conforme à la loi est de plus en plus mince. Nous faisons aujourd’hui appel à la responsabilité citoyenne des Québécois et des Canadiens pour garantir la poursuite de nos activités journalistiques, cruciales au maintien d’une saine démocratie.

Cette riposte radicale va à l’encontre des fondements mêmes de la liberté de presse et de l’accès à l’information. Du jour au lendemain, sans que les utilisateurs ne s’en rendent réellement compte, les contenus d’informations se sont évaporés des deux médias sociaux les plus fréquentés.

Un bras de fer qui coûte cher

Dire que l’industrie des médias est en crise relève désormais du lieu commun. Les mises à pied massives récentes au sein des médias ont démontré de manière concrète l’étendue du problème. Nous appréhendons maintenant les contrecoups d’une baisse de visibilité de nos contenus entrainant naturellement un déclin de nos revenus publicitaire déjà affectés depuis plusieurs années par la migration d’une part de ceux-ci vers les géants du Web.

Avant le blocage, Facebook et Instagram constituaient des leviers majeurs pour la mise en valeur de nos contenus. Selon une récente enquête du Centre d’étude sur les médias, 44% des Québécois, et 70% chez la tranche des 18-34 ans considéraient Facebook et Instagram comme des sources importantes d’informations. C’est donc un nombre préoccupant de Québécoises et Québécois et plus particulièrement de représentants des générations montantes pour qui les habitudes de consultation de l’information se sont vues bousculées. Il y a de quoi sonner l’alarme.

En empêchant la libre circulation de contenus journalistiques produits par des médias crédibles, Meta ouvre la porte toute grande à la diffusion de fausses informations à un moment où les faits et la clarté sont essentiels. Étant donné ces habitudes de consultation des contenus déjà bien installées, le géant porte atteinte à un des piliers fondamentaux de la démocratie : l’accès à une information crédible et vérifiée.

Agir maintenant

Quiconque lira cette déclaration qualifiera inévitablement la situation de préoccupante. Et pourtant, l’indignation populaire demeure modérée. Tandis que Facebook et Instagram n’ont pas connu de baisse de fréquentation significative, les Canadiens s’y nourrissent plus que jamais de contenus édulcorés.

Vous pouvez agir à l’échelle individuelle pour rétablir le contact avec une information fiable et vérifiée. En vous abonnant, en téléchargeant nos applications ou en vous inscrivant à nos infolettres, vous posez un geste concret pour soutenir des médias qui respectent votre intelligence. Vous soutenez le travail de milliers de journalistes et d’artisans qui exercent un métier crucial et exigeant au bénéfice de notre société.

Ensemble, agissons maintenant pour préserver la vitalité de nos médias locaux.