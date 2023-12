Cri du cœur de 84 intervenantes de la DPJ

Et si on demandait aux enfants comment ils perçoivent les services qu’ils reçoivent?

Qu’aimerais-tu que l’intervenante de la DPJ améliore?

Shawn, 12 ans (milieu familial):

«J’aimerais beaucoup qu’elle prenne le temps de venir voir ma maison. Elle est venue au début et a demandé à mes parents de faire le ménage, de m’installer dans une chambre avec un lit. Avant, je dormais dans le sous-sol (non isolé) sur un divan. Mes parents ont fait ce qu’il fallait, mais elle n’est pas revenue à la maison.»

Et si… je pouvais t’expliquer et te dire que je te comprends, que je me sens coupable et sans moyen. Je suis d’accord que toi et ta famille méritez que l’on reconnaisse votre belle évolution et qu’on mette du temps et de l’énergie à ce niveau. Mais je dois prioriser ce qu’on nous dit: «Qu’est-ce qui saigne? Qu’est-ce qui urge». Donc, quand ça va mieux ou que ça va bien, on n’y va presque pas. C’est ça la vérité, on n’y arrive pas dans les conditions actuelles.

Feriez-vous mon travail avec ces conditions?

Jeanne, 12 ans (foyer de groupe):

«Je suis en foyer de groupe depuis 3 ans. Ils disent qu’ils cherchent une famille d’accueil pour m’accueillir, mais je suis au courant de rien. Je ne sais pas où je vais vivre, j’ai l’impression que ma vie n’est pas importante.»

Et si… je pouvais répondre à ton besoin. Je ne prends pas assez de temps pour t’écouter et savoir ce qui t’inquiète. Je suis centrée sur la tâche. Des tâches, on en a tellement, comment puis-je t’expliquer cela alors que tu me regardes les yeux pleins d’eau? Je me sens à nouveau coupable. Comment te dire que nous n’avons pas d’options, qu’il n’y a pas de famille d’accueil? C’est ça la vérité, on est face à un mur et les enfants en payent le prix. Ce fardeau est porté quotidiennement par les intervenants de la DPJ. Toutes les Jeanne hantent nos pensées le soir et la nuit.

Feriez-vous mon travail avec ces conditions?

Léanne, 8 ans (foyer de groupe):

«C’est Noël dans quelques jours et j’ai peur d’être seule, les éducateurs ne m’expliquent pas ce qui se passe. Mes amis à l’école ont fait leur liste d’idées cadeaux, mais personne ne m’en a parlé.»

Et si… je pouvais réaliser à quel point les petites choses sont aussi importantes pour toi et que ça correspond à ton stade de développement. Je suis éducatrice, je sors de l’école, j’ai 20 ans et je fais de mon mieux. On m’a dit que je pouvais m’informer auprès de mes collègues d’expérience, mais ils ont tous quitté. Notre doyenne a 1 an et demi d’ancienneté. Je ne suis pas consciente que je passe à côté de ton besoin, je suis moi-même si jeune, j’en suis désolée. Au même salaire, avec de meilleures conditions et beaucoup moins de gestion de crise, nos doyens ont quitté pour la première ligne.

Feriez-vous mon travail avec ces conditions?

Pierrot, 14 ans (famille d’accueil):

«Je suis bien dans ma famille d’accueil, mais j’ai envie de connaître mon histoire de vie. Mon intervenante dit qu’elle est nouvelle et qu’elle ne peut pas répondre à mes questions.»

Et si… je pouvais prendre le temps de lire et de m’imprégner de ton histoire, je pourrais répondre à tes questions un tant soit peu. De plus, l’année dernière mon organisation m’a inscrite à une formation dans laquelle j’ai découvert des outils cliniques qui permettraient à ton besoin d’être comblé si je les utilisais. Quand je suis sortie de cette formation, j’étais emballée. J’allais enfin offrir quelque chose d’utile aux familles que je suis. Devine quoi, je ne l’ai pas fait. C’est irréaliste. Je me rends compte que je ne me réalise pas comme intervenante, je stagne et je suis en mode «survie», tout comme certains des jeunes dans ma charge de cas.

Je suis si désolée, Pierrot, Charles, Sam, Alexe, Tania, vous mériteriez qu’on prenne le temps de remplir les outils ensemble. La vérité est que vous ne recevez pas les services auxquels vous avez droit.

Nous sommes prisonniers du temps qui nous manque: 35 heures/semaine, pas de temps supplémentaire autorisé, 29 enfants dans notre charge de cas, 40 parents à rencontrer, 12 familles d’accueil, ajouter à cela les partenaires qui veulent notre soutien et la distance du territoire à parcourir, etc.

Suite à la lecture de cela, vous me dites que la sécurité de tous les enfants est de notre responsabilité et que lorsqu’un drame arrive, nous devons condamner la DPJ et ses soldats?

Feriez-vous mon travail avec ces conditions?

Que devons-nous faire maintenant? Devrions-nous nous taire, laisser les choses suivre leur cours, démissionner, abandonner le navire qui sombre, fermer les yeux sur la souffrance des familles prises en charge par la DPJ?

Ou bien, devrions-nous nous attendre à ce que nous parlions, à ce que nous disions la vérité, à ce que nous demandions un changement de situation, à ce que nous nous mobilisions, à ce que nous tentions de faire entendre notre voix à travers cette grève qui, pour l’instant, reste silencieuse sur notre réalité?

En tant que société, avons-nous décidé que les adultes doivent protéger notre jeunesse? Oui. Avons-nous, en tant que société, décidé que nous voulions le meilleur pour ces enfants? Oui. Avons-nous crié haut et fort lorsqu’il y a eu des drames, affirmant que les choses doivent changer? Oui.

C’est maintenant ou jamais. Nous, intervenants survivants de la DPJ, sommes vidés, épuisés, exténués, de moins en moins aptes à offrir le secours que la société de demain nécessite. Nous devons agir.

Karine Boily-Grant au nom de 83 soldats de la DPJ du CISSS de Chaudière-Appalaches

Sarah Lalancette, Camille Perreault, Marie-Michèle Daigle, Jeremi Noel, Marianne Rivard, Sarah delisle, Sophie Bisson, Xavier Landry, Isabelle Toussaint, Caroline Michaud, Arianne Gauthier, Anabel Morin, Anne Marie Drouin, Yan Maheux, Marie Tuppert, Marilyn Audet, Audrey-Ann Dube, Karolane Grégoire Simard, Marie-Pierre Blanchette, Alicia St-Laurent, Julie Boucher, Stephanie Lacroix, Rebecca Stubbins, Sarah Imbeault, Mélissa Marquis, Jessica Monette-Primeau, Anny-Claude Morel, Maïna Beaudoin, Stéphanie Ayotte, Valérie Delaunais, Maude Guay, Jessica Vachon, Karine Doyon, Amelie Blais, Sabrina Blais, Kellianne Paradis, Maude Lamarre, Vanessa Gagnon, Audrey-Eve Roy, Erika Levesque, Andréanne Porlier, Magali Lang, Anick Tremblay-Lessard, Éloïse Levasseur, Éloïse Levasseur, Karyne Dubé, Karen Valcourt, Lydia Labbé, David Labrecque, Camille Hebert-Lessard, Sandra Gagnon-Dion, Sabrina Vallé, Zena Chandler-Riffin, Catherine Forgues, Claudie Ringuet, Pier-Ann Roy, Diana Beaudoin-Turgeon, Kamélie Roy, Claudia Turcotte, Charlotte Couture, Marylee Bolduc, Thomas Bastille-Lavigne, Éveline Brochu, Rosalie Champagne-Gilbert, Megan Roy,Marie-Ève Bernier,Pascal Rodrigue, Francis Côté, David Chapdelaine-Miller, Mathieu Dion, Murielle Coulombe, Ariane Audet, Clémence Dionne-Raymond, Vincent Picard, Sophie Morin, Mathieu Rochefort, Sarah-Maude Jean, Catherine Lamontagne, Karine Lapointe, Chantal Couture, Audrey Gagnon, Rosalie Hamel, Marie-Ève Santerre.