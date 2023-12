La place d’Option nationale à Québec solidaire

Pour les personnes peu familières avec l’histoire récente d’Option nationale, permettez-nous une mise en contexte. Après sa fusion avec Québec solidaire en 2017, ON est devenue un regroupement interne reconnu officiellement par le parti unifié (un «collectif»). Depuis, nous continuons de croître et d’accueillir des membres solidaires désireux de travailler avec nous pour la promotion et la réalisation de l’indépendance.

Bien que plusieurs membres du collectif aient effectivement été membres d’Option nationale avant la fusion, ce n’est pas le cas de tous. De plus, contrairement à ce que laisse entendre le titre La fin du mirage solidaire, aucun signataire du texte n’était affilié à Québec solidaire au moment de la publication: personne n’a «quitté» le parti.

Revenons au contenu de la lettre. L’argument central des signataires repose sur une statistique longuement discutée, mais souvent mal interprétée. Le sondage cité est loin d’être unique: de nombreux coups de sonde ont déjà montré qu’un peu moins de la moitié des sympathisant-es de QS se disent souverainistes.

Cette situation ne doit pas être minimisée: elle signale un grand défi communicationnel que notre collectif s’évertue de rappeler sans relâche.

Nous rejoignons néanmoins ce que d’autres intervenant-es du parti ont dit: ces sondages ne visent pas nos membres ou nos militant-es, mais simplement notre électorat potentiel. Par ailleurs, nous faisons le pari de voir le verre à moitié plein: si plusieurs sympathisant-es choisissent notre parti malgré son engagement indépendantiste, nous voyons là une occasion d’aller chercher des allié-es supplémentaires au mouvement.

Nous déplorons la tendance de nombreux indépendantistes à se lancer dans des concours de pureté idéologique qui nuisent à la cause.

Nous saluons l’ardeur souverainiste renouvelée du PQ depuis 2020, mais n’empêche que QS a fait œuvre utile en maintenant, depuis sa fondation, sa promesse d’une assemblée constituante dans un premier mandat (et depuis la fusion avec ON en 2017, est garanti un mandat fermé menant à un référendum d’indépendance).

On nous assure que le PQ de PSPP a réussi «à faire avancer concrètement l’indépendance du Québec», et pourtant, lors de sa campagne dans Jean-Talon, «ni son candidat, Pascal Paradis, ni son chef n’ont fait campagne sur la souveraineté. La publication du budget de l’an 1 a même été retardée pour éviter qu’il ne compromette ses chances», comme l’a soulevé Michel David dans les pages du Devoir.

Le vrai test de PSPP sera en 2026: depuis l’échec référendaire de 1995, le PQ n’a promis un référendum dans un premier mandat que lors de deux campagnes électorales (sur huit): celles de 2007 et de 2022.

Nous invitons donc chaleureusement nos anciens camarades à continuer leur travail au PQ. En ce qui nous concerne, notre collectif est fier d’avoir contribué à placer l’indépendance au centre de la dernière course au porte-parolat de QS, notamment via l’organisation d’un débat sur cet enjeu, puis via notre appui à la candidature de Ruba Ghazal, dont le message passionnément indépendantiste l’a portée tout près de la victoire, face à une Émilise Lessard-Therrien tout aussi indépendantiste et dont le discours renouvelé nous inspire espoir et optimisme.

Nous nous sommes reconnu-es dans le projet porté par QS et ON tout en respectant le choix de nos anciens camarades d’aller vers un autre parti indépendantiste.

La diversité idéologique de notre mouvement est après tout une richesse, et non un obstacle. Nous avons hâte de travailler avec nos camarades péquistes à la table des OUI-Québec et un jour dans le camp du Oui.

Nadia Poirier et Jimmy Thibodeau, représentants du conseil exécutif d’Option nationale