Budget de la Ville de Sherbrooke: on doit explorer de nouvelles pistes

Pour commencer, il serait sans doute nécessaire de réajuster certains permis décernés par la Ville. Par exemple, un propriétaire qui veut louer une chambre pour un étudiant se doit d’avoir un permis locatif au coût de 100$. Ce montant n’a pas changé depuis de très nombreuses années, alors que les loyers n’ont pas cessé d’augmenter. Une hausse de ce permis locatif (par exemple à 125$, indexé annuellement) ne me paraîtrait pas déraisonnable. En même temps, il faudrait hausser les amendes pour les contrevenants. En effet, de nombreuses chambres sont louées sans aucun permis.

Ensuite, la mise en place de nouvelles taxes devrait s’inscrire dans un contexte de changements climatiques. En effet, les années futures vont nous conduire entre autres vers des périodes plus sèches et des poussées caniculaires. La contribution financière des personnes ayant certains modes de vie moins en phase avec les enjeux environnementaux se doit d’être envisagée. En voici deux exemples :

Premièrement, il me semble que Sherbrooke pourrait réclamer un montant de 70$ pour une piscine creusée et 40$ pour une piscine hors terre. Ailleurs au Québec, il n’est pas rare qu’une telle taxation soit mise en place. Actuellement, l’application unique d’un montant pour l’eau par logement crée une certaine disparité en ne prenant pas en compte la présence ou l’absence de piscine privée.

Deuxièmement, on sait tous qu’il faut réduire l’usage de la voiture pour atteindre nos cibles climatiques et revoir nos modes de déplacement. Sherbrooke pourrait innover en imposant une taxe à partir de la deuxième voiture immatriculée à la même adresse. On le sait, l’entretien des routes, le nombre de stationnements, les risques d’accident et la qualité de l’air sont liés en grande partie à la quantité de voitures. Tout cela a un coût pour la Ville et pour la société en général. Une telle taxe permettrait sans doute de dégager des fonds supplémentaires pour le transport en commun.

Enfin, pour contenir l’augmentation des taxes des petits commerces de proximité qui contribuent notamment à une vie de quartier, certains secteurs d’activités devraient être appelés à mieux soutenir les finances de la Ville. À titre d’exemple : les succursales bancaires ou encore les gros bureaux d’avocats pourraient se voir attribuer une taxe de solidarité spécifique.

Sans entrer dans plus de détails, il me paraît donc important de revoir les programmes et permis existants, d’envisager de mettre à contribution les personnes dont l’empreinte écologique semble plus élevée, ainsi que d’aller chercher des fonds supplémentaires dans les secteurs privés les mieux nantis.

Étienne van Steenberghe, Sherbrooke