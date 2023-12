Nous vivons présentement la grande dépression télévisuelle. Nous la vivons à cause de ce tsunami technologique qui a attiré le public vers l’écoute en ligne. Mais aussi parce qu’on a oublié toute une génération et peut-être deux. On les a délaissés. On s’est trouvés bons, on s’est fait de la télé à notre goût, pour nous. Et on a délaissé les émissions jeunesse.

On a attribué aux enfants un Canal Famille, quelque part dans les gros chiffres du téléviseur, loin du 2 et loin du 10. Ce canal «Famille», pour les enfants, non accessible au grand public parce que payant, a plus tard été débaptisé pour finalement être jeté comme un simple produit en vrac défraichi.

Cependant, Télé-Québec fait figure de première de classe. Le mandat de l’autre télévision comme on disait à l’époque a toujours été respecté avec une place importante pour nos jeunes, et ce, pendant que les autres disaient «Tassez-vous les enfants, ici on fait de la télé pour les grands. Tiens prends ton jeu vidéo pendant que maman à r’garde ses programmes».

Jean-François Blais est le réalisateur de plusieurs émissions québécoises à succès. (Le Nouvelliste, St√©phane Lessard)

Le jeu vidéo est devenu tablette, tablette est devenue source de contenu, tablette est devenue leur télé. La jeunesse c’est notre avenir, pour faire découvrir notre culture à nos enfants et petits-enfants. Alors créons l’habitude dès le jeune âge. Loin du mouton noir, on sent le vent jeunesse chez certaines grandes chaînes et c’est un effort important et rafraichissant. Parlons aux jeunes avec des jeunes.

Même le géant Netflix a compris. Sur chacun de nos comptes, il y a l’icône JEUNESSE. Du contenu pour eux. Que feront-ils plus tard? Ils auront le réflexe d’aller voir Netflix! C’était tellement réconfortant quand on était enfant. Ici, nous avons oublié l’icône JEUNESSE.

Et pourtant on fait de la très bonne télévision. Nous n’avons rien à envier à personne. Du temps où je faisais La Voix, nous sommes allés à un congrès international. Des gens de partout dans le monde qui montraient leur façon de faire et souvent on nous citait en exemple pour notre bon travail, nos idées originales. Je sais que Jill, celle qui a repris le flambeau de La Voix, a vécu une expérience similaire l’été dernier.

On peut être fiers. Nos séries, nos grands rendez-vous de variété, notre information, nos grands plateaux d’échange d’idées, etc. On a juste oublié quelques personnes dans notre affaire… soit une génération… ou deux.

Maintenant que fait-on? On leur fait vite de la place à la création, on les aide avec nos réflexes plus expérimentés. Il faut des jeunes pour faire de la télé pour des jeunes. Et même sans nos conseils, ils trouveront leur façon de faire, comme la fertile génération MusiquePlus. Il faut que les jeunes fassent de la télé pour les jeunes, comme le fait Mammouth à chaque année.

Mais on fait présentement tout le contraire avec les plus jeunes, les techniciens passionnés, les créateurs.trices en ébullition, les passionnés de télévision. Que fait-on présentement? On les coupe, on abolit leur poste. QUOI? On les coupe‚ on abolit leur poste. J’avais bien compris finalement.

Parce que c’est eux et elles les premier.ères à subir les décisions administratives. Ce sont ces jeunes qui sont sur la ligne de front! Et… on les tasse… on leur dit «Va jouer sur ta tablette pendant que maman finit de couper dans ses programmes». Ils vont faire quoi les jeunes passionnés de télévision? Ils vont aller sur leur tablette, comme on leur a dit de faire, et ils vont continuer de créer et ça se rendra sur Instagram, Tik Tok, Facebook, YouTube, et tous les autres géants qui naîtront. Bref comme la situation maintenant, mais en plus gros.

«En abolissant les postes, nous abdiquons. Nous laissons gagner le combat aux géants. Un peu peureux. Voici nos meilleurs artisans et créateurs, prenez-les! Pis après on va payer notre abonnement pour voir leur superbe travail, c’est promis.» — Jean-François Blais

Les décisions prises présentement sont tout le contraire de ce qu’il faut faire. J’en connais des jeunes caméramans extraordinaires. J’ai travaillé avec eux et surtout elles au dernier gala des prix Gémeaux. Radio-Canada est rempli de jeunes talents formidables. Ces jeunes nous rendent meilleurs quand on travaille avec eux et avec elles!

Même chose du côté de TVA, la génération qui a pris le relais il y quelques années avait le goût de tout donner sur les grandes productions. Et ils livrent la marchandise la tête haute. La Voix, Révolution, Chanteurs Masqués, ça vous dit quelque chose?

J’en connais des jeunes créateurs.trices extraordinaires. J’ai la chance de travailler avec une d’entre elles chaque jour. Elle va aller loin, mais laissons-lui la chance de mettre son talent à notre profit au lieu de diluer tout ça dans les diverses grandes plates-formes.

Parce qu’on a capitulé, parce qu’on leur dit: «Va jouer sur ta tablette», nous les perdrons simplement. C’est dommage. Au lieu de tenter de les intéresser, on les coupe, on leur dit va voir ailleurs et c’est ce qu’ils font. C’est tout ! Et aujourd’hui je ne parle pas des régions qui absorbent coup sur coup les annonces d’abandon de leurs histoires.

Ah oui et notre culture là-dedans !!!!………

Pour paraphraser M. Yvon, on est en train de dire: « LA CULTURE… QU’OSSA DONNE ? »