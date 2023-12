Nous avons tous intérêt à financer le transport collectif

Il faut se donner les moyens d’offrir un réseau performant, une alternative tangible au trafic, au plus grand nombre de Québécois possible. (Yan Doublet/Le Soleil)

Si la contribution des automobilistes est significative dans le développement des infrastructures de transport collectif, l’idée que les frais automobiles financent seuls le manque à gagner des opérateurs de transport collectif est une fausseté qui illustre une méconnaissance du financement des transports. En 2023, les frais automobiles représentent au maximum 5,6% du budget d’exploitation des transports collectifs du grand Montréal. Ceux-ci étaient à 8% en 2001, en déclin constant et pourraient n’atteindre que 3% selon la CMM. Les taxes sur l’essence – qui sont parmi les plus faibles du monde occidental – et les autres frais exigés des automobilistes servent majoritairement au maintien et au développement du réseau routier, lequel souffre d’ailleurs d’un déficit d’entretien de dix milliards de dollars.

Si ce ne sont pas les automobilistes, qui paie donc majoritairement pour faire rouler le transport collectif? Ce sont largement les municipalités (principalement par les taxes foncières), le gouvernement (par la taxe de vente et les impôts) et les utilisateurs du transport collectif qui assument la croissance des dépenses d’exploitation.

Les propriétaires automobiles du Québec peuvent se considérer chanceux: en Ontario, c’est le transport collectif qui collecte la grande majorité des revenus des frais automobiles, plutôt que le réseau routier. C’est cohérent, car – faut-il le rappeler – les personnes qui se déplacent en automobile bénéficient du transport en commun, qui réduit la circulation et améliore la qualité de vie.

Pour assurer la croissance de l’offre de transport collectif, nous sommes tous d’accord, l’heure est à la diversification des sources de financement. Encore faut-il respecter la capacité de payer de tous, automobilistes, propriétaires ou usagers. Face à des moyens limités, il faut investir dans les moyens de transport les plus efficaces, les plus économes. En ce sens, chaque kilomètre parcouru par un citoyen lui coûte en moyenne 0,95 dollar, que ce soit un véhicule personnel ou le transport en commun. 5,46 dollars sont toutefois assumés par la société pour utiliser un véhicule privé, cinq fois plus que le 1,14 dollar pour le transport collectif. C’est sans compter les généreux crédits pour l’achat de véhicules électriques ou les 600 millions de dollars de surplus de la SAAQ remis sous la forme de rabais sur le permis de conduire.

En d’autres termes, l’usage de la voiture est bien plus largement subventionné que celui du transport collectif, et ce même par les contribuables qui ne possèdent pas de voiture ou utilisent très peu le réseau routier. Continuer à ajouter des voitures sur les routes est ainsi une option collectivement bien trop coûteuse pour être considérée. Il faut se donner les moyens d’offrir un réseau performant, une alternative tangible au trafic, au plus grand nombre de Québécois possible. Pour y arriver, un financement équitable passe par une tarification de l’usage de la voiture reflétant cette réalité.

Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec

Marie-Soleil Gagné, directrice générale d’Accès transports viables

Stéphanie Harnois, spécialiste aux communications et affaires publiques à la Fondation David Suzuki

Florence Junca-Adenot, professeure à l’UQAM; Jean-François Rheault, président-directeur gé-néral de Vélo Québec

Emmanuel Rondia, directeur général du Conseil régional de l’environnement de Montréal

Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville; Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajec-toire Québec

Martin Vaillancourt, directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l’en-vironnement du Québec

Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales d’Équiterre