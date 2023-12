Un modèle d’entente intermunicipale, vraiment?

À titre de conseiller de Frontenac en 2011, j’étais présent à la toute première rencontre avec les autorités de Lac-Mégantic pendant laquelle ses représentants incluant la mairesse de l’époque ont dévoilé à chacune des éventuelles municipalités participantes (Frontenac, Marston et Nantes) le coût annuel auquel chaque entité devait souscrire.

Et tout ça sans que les dites municipalités n’aient préalablement participé au choix architectural du futur Centre, précisé les composantes de loisir (piscine olympique qui, au final, n’en est pas une, salle de quilles et autres aménagements accessoires, etc), analysé la possibilité de récupérer certaines pièces d’équipement et établi le coût de construction anticipé ainsi que le niveau d’une participation monétaire basé sur la capacité de payer de chaque Municipalité.

Compte tenu des problèmes de stabilité relatifs à l’ancien aréna Mgr-Bonin, il n’y a aucun doute que la population souhaitait, avec raison, l’érection d’un nouveau complexe sportif. Conséquemment, le tout aurait pu et dû être fait dans le respect des citoyens des municipalités avoisinantes.

Malheureusement, ce ne fut pas le cas et on ne peut que constater le fouillis et la grogne qui caractérisent présentement les discussions autour de l’éventuelle voie de contournement.

La Ville de Lac-Mégantic pense détenir le monopole des décisions éclairées et n’a que faire des propositions alternatives susceptibles de satisfaire la grande majorité des citoyens touchés par la tragédie du 6 juillet 2013. Elle se refuse même à accepter le résultat d’un référendum régional sur l’à-propos du tracé proposé pour l’implantation de la voie de contournement. C’est tout dire!

Jacques Bureau, Sherbrooke