Mais où se terre la ministre de l’Enseignement supérieur?

Les secteurs de la santé et de l’éducation sont au cœur des pourparlers. Et ce, avec raison. Ces réseaux sont tenus à bout de bras depuis trop longtemps par les différents personnels. Par ailleurs, au-delà des traditionnelles demandes de «flexibilité» répétées par la partie patronale, le ministre de la Santé Christian Dubé et le ministre de l’Éducation Bernard Drainville conviennent qu’il est important d’agir sérieusement afin d’améliorer la situation.

Mais une voix ministérielle manque amèrement à l’appel présentement. Celle de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry.

En effet, où se cache donc Mme Déry en ces moments cruciaux? On ne la voit sur aucune tribune, on ne l’entend nulle part.

Il serait temps que la ministre sorte de sa torpeur et qu’elle s’assure que le réseau collégial obtiendra lui aussi toute l’attention qu’il mérite. Le personnel des cégeps doit être lui aussi au cœur des préoccupations gouvernementales lors de cette négociation. Les enseignantes et les enseignants, le personnel de soutien et le personnel professionnel doivent trouver échos lors des échanges qui se déroulent aux tables de négociation.

Madame la ministre de l’Enseignement supérieur, c’est tout un réseau qui semble ignoré lors de cette négociation. Pourtant, l’enseignement collégial est depuis toujours au coeur du développement culturel, économique et social du Québec. Vous êtes responsable de ce réseau. Il est temps d’agir.

Alain Dion, retraité de l’enseignement collégial, Rimouski