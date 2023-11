Analyse de l’entente Google-gouvernement canadien: redevances et partage d’URL!

L'entente entre Google et le gouvernement canadien prévoit que le géant du web verse environ 100 millions de dollars par an aux médias canadiens. (AP, Don Ryan/AP, Don Ryan)

Par contre, il est crucial de comprendre les nuances et les implications réelles de cet accord, notamment en comparaison avec la position de Meta (Facebook et Instagram) qui risque d’être davantage démonisée. Voici donc quelques arguments.

1. Investissement de Google: pas une augmentation significative

Il semble que l’investissement de Google, bien que substantiel, ne représente pas une augmentation significative par rapport aux interactions financières précédentes entre Google et les médias canadiens. Cette observation soulève une question importante: l’accord apporte-t-il vraiment un changement majeur dans le paysage médiatique canadien ou s’agit-il davantage d’une formalisation des pratiques existantes ainsi récupérable pour le parti politique au pouvoir en termes de communications?

2. Usage de textes par Google et redevances

Contrairement à Meta, Google utilise des extraits de textes des articles de presse dans ses services, notamment dans les résultats de recherche et Google News. Cette pratique justifie l’application de redevances, car Google bénéficie directement du contenu produit par les médias. L’entente avec le gouvernement canadien aurait donc fixé un prix pour l’utilisation de ces extraits de texte, plutôt que pour le simple partage d’URL. Et le plus gros problème du projet de loi, c’est justement le fait de viser les partages d’URL.

3. Comparaison avec Meta: une valeur différente

Si Meta proposait un accord similaire, la situation serait différente. Meta ne reproduit pas de texte mais se contente de partager des URL vers des articles. Sans l’utilisation de contenu textuel, la base pour des redevances serait beaucoup moins évidente, voire inexistante. Cette différence fondamentale entre Google et Meta doit être prise en compte lors de l’analyse de l’efficacité et de la pertinence des redevances imposées par la loi C-18.

4. Manque de clarté sur la valeur des partages d’URL

Il reste une zone d’ombre quant à savoir si l’arrangement avec Google a pris en compte la valeur réelle des partages d’URL. Est-ce que le montant fixé reflète la valeur du contenu partagé par Google ou s’agit-il d’une évaluation plus globale de l’impact de Google sur le paysage médiatique canadien?

5. Considérations financières et impact potentiel

La différence entre les évaluations initiales d’Ottawa et de Google (172 millions vs 100 millions de dollars) souligne les défis dans la détermination de la valeur exacte des contributions des plateformes numériques aux médias. Cette disparité met en évidence la complexité de l’évaluation des interactions numériques et leur impact financier sur les médias traditionnels. Rappelons d’ailleurs que les investissements par Meta et Google avant même l’existence de ce projet de loi étaient estimés à 200 millions.

Conclusion

L’accord entre Google et le gouvernement canadien est un pas en avant dans la reconnaissance de l’importance des médias traditionnels dans l’écosystème numérique. Mais il est essentiel de reconnaître les nuances de cet accord, en particulier en ce qui concerne la base des redevances et la comparaison avec d’autres plateformes comme Meta.

Alors que nous avançons dans l’ère numérique, il est crucial que les législations et accords reflètent fidèlement la nature complexe et diversifiée des interactions entre les médias et les technologies numériques.

Il est essentiel que cet accord et d’autres législations futures ne restreignent pas la libre circulation des URL, un élément clé pour le partage et l’accès à l’information en ligne (comme c’est le cas avec C-18).

Dans un monde numérique en évolution rapide, trouver un équilibre entre soutenir les médias et préserver la liberté d’Internet est crucial.

Nellie Brière, stratège, chroniqueuse et vulgarisatrice du numérique