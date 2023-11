Redirigeons notre générosité vers les véritables besoins

L’itinérance, l’éducation, la santé, la recherche et les banques alimentaires, par exemple, ne s’effacent pas une fois que les feux des soldes se sont éteints. Leurs besoins demeurent criants, et trop souvent non satisfaits. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Certes, réaliser des économies et soutenir les commerces locaux est une démarche louable (et nécessaire), mais il est impératif de reconnaître que de réels besoins persistent tout au long de l’année, ne se conformant pas aux cycles promotionnels du Vendredi fou et du Cyberlundi.

L’itinérance, l’éducation, la santé, la recherche et les banques alimentaires, par exemple, ne s’effacent pas une fois que les feux des soldes se sont éteints. Leurs besoins demeurent criants, et trop souvent non satisfaits.

C’est pourquoi le Mardi je donne, une initiative mondiale désormais bien implantée au Canada, a pris sa place dans notre calendrier. Cette journée de générosité, suivant de près les jours de dépenses effrénées, vise à attirer l’attention sur des besoins tangibles, surtout à l’approche des fêtes.

La date n’est pas un simple choix aléatoire; elle est délibérément placée avant les célébrations de fin d’année pour rappeler que tous ne vivront pas un Noël aussi chaleureux que souhaité.

Il est crucial de penser aux plus vulnérables parmi nous qui ne connaîtront pas l’abondance des repas festifs, non par choix, mais par nécessité économique.

Le Mardi je donne ne se limite pas à une campagne numérique pour soutenir les organisations à but non lucratif dans leurs derniers efforts avant les festivités; c’est un appel sincère à toute la population, en particulier à ceux qui ont la capacité de soutenir financièrement des organismes vitaux pour notre filet social.

En ce Mardi je donne, prenons un moment pour réfléchir à la véritable signification de la générosité. Dépassons les simples clics sur des promotions en ligne et dirigeons notre générosité vers des besoins réels.

Créons ensemble un mardi qui compte vraiment, qui offre un dernier élan de dignité à ceux qui en ont le plus besoin.

Le Mardi je donne devrait être plus qu’une journée dans le calendrier, c’est une occasion de redéfinir nos priorités, de nous souvenir que les besoins ne suivent pas un calendrier.

Aujourd’hui, engageons-nous à donner généreusement, non seulement pour créer des réductions temporaires, mais pour apporter un changement durable là où il est le plus nécessaire.

Daniel H. Lanteigne, président de l’Association des professionnels en philanthropie (AFP) au Québec et vice-président, talent, stratégie et impact au sein du cabinet BNP Performance philanthropique