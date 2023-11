Décès de Karl Tremblay: pourquoi pleurer une célébrité?

Le deuil parasocial

L’élément principal qui motive le deuil est toujours le lien d’attachement affectif que l’on éprouve envers la personne disparue. L’attachement est défini par une relation active, affective et réciproque qui s’installe entre deux individus. Or, les gens envers lesquels vous êtes actuellement très attachés sont donc des gens que vous côtoyez depuis longtemps avec lesquels vous avez vécu beaucoup d’expériences (ex.: parents, fratries, amis).

Toutefois, comment expliquer un deuil si profond envers une personne que l’on ne connaît pas, avec laquelle il n’y a pas eu d’interaction véritable? En psychologie, le deuil de personnes que l’on n’a pas connues est nommé deuil parasocial. Bien que basé sur une relation à sens unique, le chagrin est très similaire au deuil d’un proche dans ce type particulier de peine.

L’identification

Le deuil parasocial peut être expliqué par la projection de soi (ou d’un peuple) dans la personne que l’on admire. Autrement dit, même si Karl Tremblay est un parfait inconnu au plan de l’intimité, nous nous sommes tous un peu projetés à travers lui comme individus, peuple québécois et surtout comme peuple francophone.

Plusieurs éléments favorisaient notre projection. Des textes sensibles et profonds qui scandaient haut et fort toutes les injustices sociales, textes qui étaient portés par la voix mélodieuse, la personnalité intègre et les valeurs humanistes du chanteur. Et que dire de la fin tragique par maladie d’un être ressenti exceptionnel et si jeune.

Des effets à long terme

Ce groupe mythique incarné par Karl Tremblay a aisément activé notre besoin de s’identifier à lui et le goût de poursuive sa mission. Car si l’attachement permet le réconfort, nous oublions souvent qu’il motive d’abord et avant tout l’exploration et la poursuite de nos rêves. Karl Tremblay nous a rassurés, légitimés dans nos valeurs profondes de peuple québécois francophone orienté vers la communauté, l’entraide, la dénonciation des injustices sociales. Par son intégrité et ses valeurs, il nous a marqués en nous présentant un modèle phare (et fort) à suivre.

S’autoriser à pleurer collectivement nous permet donc tous ensemble de «marquer au fer rouge» cet événement en l’inscrivant dans notre mémoire affective. En fait, nous ne pouvons pas y arriver autrement comme communauté, le changement réside toujours dans notre affectivité. Pour évoluer, il faut ouvrir notre «canal affectif», car c’est par ce canal que nos blessures se sont inscrites.