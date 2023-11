Étudiants canadiens hors Québec: une subvention rentable

C’est la question que le premier ministre a soulevé dans la cadre de la proposition du gouvernement sur le financement universitaire. La réponse est bien simple : parce que c’est rentable.

Avec raison, les journalistes, les économistes et les contribuables remettent souvent en question les subventions gouvernementales. Pourquoi les contribuables québécois subventionneraient-ils un événement comme la F1, sachant qu’une grande partie des spectateurs proviennent de l’extérieur du Québec ? Pensons à Northvolt, pourquoi le Québécois subventionneraient-ils des batteries qui se retrouveront dans des voitures électriques vendues, en partie, à l’extérieur du Québec?

En réponse à ces questions, les politiciens soutiennent que ces subventions sont rentables parce que les retombées économiques surpassent le coût des incitatifs financiers. Autrement dit, une subvention est justifiable économiquement si elle rentable.

Dans bien des cas, les économistes ne s’accordent pas sur la rentabilité des subventions parce que les retombées économiques sont difficiles à estimer. Par exemple, l’Institut Économique de Montréal publie régulièrement des rapports appelant à l’abolition de subventions sous le prétexte qu’elles ne sont pas rentables pour l’État.

Toutefois, un simple calcul permet de prouver, hors de tout doute, la rentabilité de la subvention des étudiants canadiens qui viennent au Québec. La première étape consiste à estimer le coût d’un étudiant canadien. La ministre de l’Enseignement supérieur a estimé ce coût annuel à 17 000$, lors d’une annonce en octobre dernier. De ces 17 000$, déduisons les 9 000$ de droits de scolarité annuels pour un étudiant Canadien hors Québec. On arrive à un montant de 8000$. Ce 8 000$ représente la subvention annuelle de l’État. Faites le calcul : les 9 000$ en droits de scolarité qui sont injectés dans l’économie québécoise couvrent, à eux seuls, les 8 000$ de subvention.

Voilà, on pourrait s’arrêter ici. Évidemment, en plus de s’acquitter de leurs droits de scolarité, les étudiants canadiens dépensent au Québec. Ils doivent se loger, se nourrir, se divertir et, par le fait même, ils injectent des fonds dans l’économique québécoise.

À cela, s’ajoute les retombés économiques intangibles qui sont difficiles à estimer. En effet, nos jeunes tissent des liens avec les étudiants canadiens qui viennent au Québec. Au fils des années, ces liens donnent cours à des relations d’affaires et à des échanges de connaissances techniques qui dynamisent l’économie québécoise.

La subvention qu’on octroie aux Canadiens qui viennent étudier au Québec est rentable, c’est indéniable.

J’interpelle le gouvernement à accepter la proposition des universités anglophones. Cette dernière fera progresser le fait français au Québec, sans pour autant heurter la vitalité de nos milieux universitaires et économiques.

C’est une offre sur un plateau d’argent.

Raphaël Duguay

Professeur adjoint, Université Yale

Chercheur affilié, CIRANO

Ancient étudiant de McGill et Concordia