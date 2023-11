Les Coops de l’info : autre réalité, même combat

Nos membres savent depuis 2022 que la transition vers le journal à 100 % numérique entraînerait des départs. La fin des éditions imprimées au 30 décembre prochain a provoqué une révision de nos besoins de main-d’œuvre. C’est l’exercice que nous nous sommes imposés au cours des derniers mois.

Au début 2023 nous avons pu chiffrer le nombre de départs nécessaires, soit un tiers de notre effectif. Ni le syndicat ni la direction n’avaient d’appétit pour une réduction classique selon l’ancienneté et les conventions collectives. Cette méthode aurait éliminé les jeunes journalistes, notre avenir. D’où le programme de départs volontaires négocié entre la direction et le syndicat. Rien de tout ça n’est souhaitable ni idéal, mais le programme permet à certains de se retirer plus tôt et à d’autres de réorienter leur carrière. Nous reconnaissons l’apport de tous ceux qui quittent, et les Coops vivent forcément une période lourde en émotions.

Malheureusement les Coops n’ont plus les moyens d’entretenir deux systèmes de distribution en parallèle, soit le papier et le Web, car depuis 10 ans, 80% des revenus publicitaires ont fui vers les GAFAM.

La loi sur les nouvelles en ligne (C-18) devait rétablir l’équilibre du marché et pourrait encore le faire pour Google avec qui Patrimoine canadien négocie toujours. Pour ce qui est de Meta, le réseau social embrasse désormais une vision du monde sans nouvelles vérifiées, où les informations sont parfois vraies parfois fausses, qui sait?

Les Coops de l’info, qui ont l’information régionale sérieuse tatouée sur le cœur, font les choses à leur manière, selon leur structure de gestion coopérative et la résilience développée au fil de leur histoire récente. Aux Coops, nous misons sur un modèle de revenus diversifiés fait de publicités, d’abonnements, de redevances et bientôt, de philanthropie. Nous croyons en l’abonnement parce que peu importe comment on regarde les choses, produire de l’information vérifiée comporte un coût, même pour une coopérative sans but lucratif, et particulièrement en région où les bassins de population desservis sont plus petits, et les économies d’échelles plus difficiles à atteindre.

(Infographie Le Soleil, source 123rf)

Dans un libre marché, chaque média a son modèle et sa façon de réagir à la crise, mais nous avons tous en commun un enjeu vital : celui de la survie de notre identité culturelle et linguistique. L’affaiblissement de l’écosystème médiatique québécois entraînerait aussi l’affaiblissement des institutions, du tissu social, des industries culturelles et de l’entreprenariat. Encore une fois, c’est particulièrement vrai dans les régions qui ne bénéficient pas toujours du regard des médias dits nationaux.

Imaginez-vous un monde sans diversité des voix médiatiques, où toutes les nouvelles viennent d’un seul média? Un monde où on ne sait plus quelles informations ont été vérifiées? Ou encore un monde où on ne lit que sur Donald Trump et Taylor Swift parce qu’il ne reste plus assez de médias au Québec pour couvrir nos affaires et nos artistes?

Les médias ne sont pas parfaits, loin de là. Ils sont un contre-pouvoir qui mérite lui aussi les siens (Conseil de presse, ombudsman, etc.), et ils peuvent certainement s’améliorer. Mais il n’y a aucun doute du rôle fondamental qu’ils jouent dans l’évolution de nos sociétés. Les soutenir aujourd’hui c’est un choix de société, pour les gouvernements qui les aident, mais aussi pour les citoyens.

Et une partie de la solution est justement entre nos mains citoyennes: lisons nos médias locaux, abonnons-nous aux infolettres, regardons nos bulletins de télé. Autrement dit, faisons notre devoir de citoyens et de citoyennes en 2024.

Geneviève Rossier, directrice générale des Coops de l’information

Louis Tremblay, président du conseil d’administration des Coops de l’information