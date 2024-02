Le guichet automatique, ce nouveau «Serpuarien»

C’est rendu que les changements technologiques progressent si vite que bien des gens ne sont plus capables de suivre le rythme.

De tous les temps, les humains ont réussi à s’acclimater au changement, surtout parce qu’il arrivait à doses digestibles. L’impression, la vapeur, l’électricité, le moteur à combustion, le téléphone, la radio, la télévision, ce sont des avancées technologiques qui ont, pour la plupart, pris des décennies à s’implanter.

Et dans chaque cas, elles arrivaient avec des instructions plutôt rudimentaires, le plus souvent par du bouche à oreille : pour leurs utilisateurs, quelques boutons, quelques manettes tout au plus et le tour était joué, sauf peut-être, l’embrayage manuel, les changements de vitesse et le «choke», qui ont toujours demandé un peu de pratique.

Pas grand-chose pour se casser le ciboulot, à part peut-être quelques légendes urbaines, comme ma mère qui m’avertissait de ne jamais tourner le bouton des postes en sens antihoraire sur le téléviseur, au risque de le briser! Je vous avoue aujourd’hui qu’il a survécu à mes désobéissances.

Mais là c’est costaud. Une nouvelle voiture? On prendra le temps de vous présenter les commandes principales de l’écran dit «d’info-divertissement» de votre acquisition mais ça ira si vite que vous aurez tout oublié en arrivant à la maison. Fort probablement, jamais vous n’en comprendrez certaines et ça restera ainsi. C’est une chance que les pédales et le volant soient restés aux endroits habituels.

Et si votre nouvelle acquisition est électrique, c’est un véritable cours sur les trois niveaux de recharge, l’utilisation des bornes publiques et une possible révision de tous ces principes d’électricité comme les Watts, les Volts et les Ampères, appris au secondaire mais depuis longtemps oubliés.

Tout ceci pour dire que s’il existe une seule compétence qu’on devrait maintenant privilégier dans les apprentissages scolaires, ce serait comment on apprend. Comment nos jeunes devront, au courant de leur vie, choisir entre ce qui vaut la peine qu’on s’y attarde pour arriver à en maîtriser la connaissance et ce qu’ils pourront se permettre de mettre de côté, en espérant que le nouveau bidule disparaisse du portrait aussi vite qu’il sera apparu.

Le guichet automatique et son passage dans l’Univers, ce n’est qu’un début. Qui sait, peut-être qu’un jour, on devra aussi inventer la Mémoire Artificielle, afin de nous permettre d’apprendre efficacement toutes ces nouveautés qui se bousculent de plus en plus aux portes de notre cerveau!

André Verville

Lévis