Oubliez les grands projets, optimisez les barrages existants et les minicentrales

Monsieur François Legault, premier ministre du Québec

Monsieur Michael Sabia, pdg Hydro-Québec

Chère équipe d’Hydro-Québec,

Je me permets de vous écrire aujourd’hui pour vous sensibiliser à une cause qui me tient particulièrement à cœur: la restauration et la réhabilitation des barrages du répertoire des barrages du Québec. En tant que citoyen sensible à l’utilisation d’énergie propre, je crois fermement en l’importance de préserver et de réhabiliter ces infrastructures essentielles pour notre province.

Les barrages du Québec jouent un rôle primordial dans notre approvisionnement énergétique durable. Non seulement ils permettent de produire l’électricité qui alimente nos maisons, nos entreprises et nos industries, mais ils contribuent également à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles.

Grâce à l’hydroélectricité, le Québec est reconnu à travers le monde comme un leader en matière d’énergie renouvelable. Je rêve du jour où la majorité des barrages déjà existants produise de l’hydroélectricité.

Cependant, au fil des années, certains de ces barrages ont subi les affres du temps et nécessitent des travaux de restauration. Les impacts des changements climatiques, ainsi que l’érosion naturelle, ont diminué leur efficacité et leur fiabilité. En investissant dans la réhabilitation de ces infrastructures, nous pourrions non seulement augmenter leur capacité de production, mais également prolonger leur durée de vie, assurant ainsi une source d’énergie propre et fiable pour les générations futures.

Nul besoin d’inonder de nouvelles portions de terre, car une grande majorité de barrages ne sont même pas exploités à leur plein potentiel. Les impacts environnementaux sont déjà faits. Il suffirait d’y joindre le type de turbine approprié et les relier au réseau existant. Une multitude de petites centrales (minicentrale à microcentrale) serait envisageable.

[ Référence : répertoire des barrages du Québec ]

Plus de 300 barrages au Saguenay Lac-Saint-Jean, dont très peu produisent de l’électricité.

De plus, la restauration des barrages du Québec aurait des retombées économiques indéniables. En engageant des équipes locales d’ingénieurs, d’ouvriers et de professionnels du bâtiment, nous créerions des emplois durables et stimulerions l’économie régionale. Les dépenses liées à ces rénovations bénéficieraient également aux fournisseurs locaux, renforçant ainsi notre tissu économique.

En tant que société publique, Hydro-Québec a la responsabilité de garantir le bien-être de ses concitoyens et de protéger notre environnement. En investissant dans la restauration des barrages du Québec, vous démontrez votre engagement envers un avenir énergétique plus durable et votre volonté de préserver nos ressources hydriques. Vous contribuez également à la lutte contre les changements climatiques et à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

C’est pourquoi je vous enjoins aujourd’hui à donner la priorité à la restauration des barrages du Québec du répertoire des barrages du Québec. En collaborant avec des experts et des organismes spécialisés, vous pourrez déterminer les travaux nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité de ces infrastructures.

Ensemble, nous pouvons faire du Québec un modèle d’excellence en matière d’hydroélectricité et de protection de l’environnement. Investir dans la restauration des barrages du Québec est une occasion unique de bâtir un avenir énergétique plus vert, plus durable et plus prospère pour tous.

Je compte sur vous pour prendre en considération cette requête et faire de la préservation de nos barrages une priorité. Ensemble, nous pouvons créer un héritage énergétique dont nous serons fiers.

Je vous remercie de votre attention.

Bien cordialement,

Mario Dallaire, Saguenay