La voix du peuple

J’ai été déclaré invalide en octobre dernier. Il n’y a rien de grisant dans cette reconnaissance officielle même si elle arrive avec un chèque. Car cette «bonne nouvelle» est aussi le rappel d’une dépendance qui augmentera à mesure que la maladie de Parkinson grugera mon autonomie. Pour moi, le dernier clou dans le cercueil d’une carrière de plus de 30 années en journalisme a été planté.

Ce n’était pas mon choix de demander une rente d’invalidité. Mon assureur m’y a contraint sous la menace d’une suspension de mes prestations d’assurance. Je suis loin d’être le seul poussé vers le quai des invalides puisque cette obligation figure dans la plupart des contrats d’assurance collective.

Cette rente d’invalidité accroît temporairement mes revenus d’environ 5% tandis qu’elle a permis à ma compagnie d’assurance de réduire sa contribution de 38 % au paiement du salaire qu’elle me garantit.

L’idée n’est pas ici d’accoler une étiquette de profiteur ou de bandit aux assureurs puisque les balises actuelles sont claires et sont acceptées en toute connaissance de cause par les clients au moment de négocier les tarifs ainsi que les clauses de protection.

Sans le coussin de l’assurance salaire, par obligation financière, je me serais probablement rendu aux bureaux de Retraite Québec en courant plutôt qu’à reculons. J’ai également le privilège d’avoir des fonds immobilisés en réserve pour compenser la perte de la prime d’invalidité à compter de 65 ans, moment où le filet des assureurs privés disparaîtra également.

Reste que la menace d’appauvrissement est sérieuse et généralisée. Depuis le 1er janvier 2024, toute rente d’invalidité payée par Retraite Québec est la somme de deux composantes. Chaque prestataire reçoit un montant identique de 583 $ par mois (la portion qui disparaît à 65 ans), montant auquel s’ajoute la rente de retraite individuelle fixée selon les cotisations personnelles.

S’ensuivent les pénalités. Que le décaissement soit volontaire ou pas, qu’on soit pauvres ou riches, malades ou bien portants, la rente passe au couteau dès qu’on pige dans sa caisse avant 65 ans.

Curieusement, le mot «pénalité» n’apparaît nulle part dans l’avis de modification que Retraite Québec m’a expédié à la mi-janvier. Après une heure d’insistance au téléphone, on a fini par m’admettre que ma rente de retraite avait été réduite de 24 %. En matière de transparence, on repassera!

Ce n’est pas l’envie qui a manqué cette semaine d’aller sermonner le premier ministre Legault et les membres de son équipe parlementaire qui étaient en caucus à Sherbrooke. Sachant par expérience que les coups de gueule ou le mépris n’ont aucun effet persuasif sur nos gouvernants, j’ai vite écarté l’idée.

Deux magistrats du Tribunal administratif du Québec ont déjà jugé ces pénalités de retraite discriminatoires et inéquitables. Malgré cela, le gouvernement s’entête à contester ce jugement.

J’ai donc choisi de livrer mon plaidoyer devant un tribunal populaire en vous offrant chacun un poste de juge. C’est plus respectueux de nos pratiques démocratiques et des règles de déférence.

Pour terminer, faisons un peu de pouce sur la résolution de début d’année du premier ministre qui promet d’être plus humble et davantage à l’écoute. Il suffit que M. Legault augmente le volume de son oreillette pour mieux entendre la voix du peuple et qu’il change son fusil d’épaule en se montrant un peu plus empathique et on croira à un chef de gouvernement tout neuf…

Luc Larochelle, ancien chroniqueur à La Tribune