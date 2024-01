Mention X : La SAAQ est prête et les communautés le demandent, qu’est-ce que le gouvernement attend?

Nous nous inquiétons du retard pris dans l’ajout du marqueur X sur les pièces d’identité des personnes trans non-binaires du Québec. Les récentes révélations de Radio-Canada indiquent que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) possède les infrastructures permettant l’émission des permis de conduire avec le marqueur de sexe « X ». Cependant, la décision du gouvernement Legault est de reporter toute action à 2025, dans l’attente du rapport du « Comité de sages » sur l’identité de genre. C’est désolant, voire inquiétant.

La situation actuelle soulève d’importantes questions quant à l’engagement du gouvernement à reconnaître et à respecter les droits des personnes trans et non-binaires. Il est particulièrement troublant que la SAAQ, qui est administrativement prête à mettre en œuvre le changement, ait été forcée de mettre le projet sur pause. Les communautés étaient prêtes à accepter un délai dans la mesure où la raison était opérationnelle. Or, cette position du gouvernement Legault a pour effet direct de refuser le droit fondamental qu’a tout individu d’avoir des pièces d’identités qui reflètent ses informations légales.

Si la Loi (adoptée par le gouvernement Legault) reconnaît juridiquement l’existence des personnes non-binaires à même leur certificat de naissance et que la SAAQ est en mesure d’offrir des permis de conduire concordant, alors la position du gouvernement correspond à un effort de recul des droits des communautés 2SLGBTQIA+ au Québec.

À la lumière de la décision du gouvernement, des personnes comme Alexe Frédéric Migneault, qui a entamé plus d’une grève de la faim pour faire reconnaître sa véritable identité de genre par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), se voient privées de la reconnaissance légitime de leur identité par l’État. La lutte pour obtenir des documents d’identification avec le bon marqueur de sexe s’étend bien au-delà des permis de conduire, affectant les cartes d’assurance-maladie et d’autres documents cruciaux.

Qui plus est, certaines personnes non-binaires se voient refuser de choisir entre le marqueur F ou M comme alternative temporaire alors que d’autres ont eu droit à cet accommodement. Une réalité qui s’applique uniquement aux personnes non-binaires et qui leur cause beaucoup de préjudices, alors que ce n’est pas le cas pour les personnes trans binaires, qui elles obtiennent le marqueur apparaissant sur leur certificat de naissance. En conséquence, certaines personnes non-binaires se retrouvent avec des pièces d’identité dont les marqueurs de genres peuvent être complètement différents d’un document à l’autre cumulant ainsi le F, le M et le X pour une seule et même personne. Pourtant, les conditions pour le changement de la mention de sexe à l’état civil sont les mêmes pour tout le monde.

La ministre responsable de la SAAQ, Geneviève Guilbault, a refusé d’être interviewée par Radio-Canada sur cette question, un manque flagrant de transparence de la part du gouvernement. Bien que son bureau souligne l’importance de prendre des décisions éclairées basées sur les recommandations du « Comité des sages », il est crucial de reconnaître que des discussions approfondies sur ces questions ont déjà eu lieu au fil des ans (en 2013, 2016, 2021 et 2023) autant entre experts et expertes qu’entre parlementaires, et même entre les deux.

La conclusion de ces discussions est claire : la seule réponse raisonnable est l’acceptation, l’affirmation et l’inclusion de toutes les personnes trans et non-binaires sans exception. Le retard semble moins lié à des difficultés administratives qu’à des décisions politiques influencées par des préjugés persistants et des idées préconçues sur la non-binarité et la transitude.

Compte tenu du travail préparatoire effectué dans le cadre de discussions impliquant des experts, des parlementaires et des parties prenantes, il est décourageant d’assister à un report qui porte atteinte aux droits et au bien-être de la communauté trans et non-binaire québécoise. La grève de la faim entamée par Alexe Frédéric Migneault nous rappelle brutalement l’urgence et la gravité de cette question.

Nous appelons le gouvernement à réévaluer sa position, à réellement accorder la priorité au bien-être des personnes trans et non-binaires et à prendre des mesures immédiates pour mettre en œuvre sa propre loi. Le Québec a la responsabilité d’être un chef de file dans la promotion d’une société inclusive et respectueuse et il est grand temps de prendre une décision qui reflète cet engagement.

Geneviève Ste-Marie, Direction générale de TransEstrie

Florence Chenel, Ex-directrice adjointe de TransEstrie

Abigaël Bouchard, non-binaire, certificat de naissance X, RAMQ M, SAAQ F