Relents de revanche

Contrairement à ces pays de dictature et de pseudo-démocratie, le nôtre en est un de droit; c’est-à-dire qu’une employée limogée, mettons par un employeur municipal, pourra présenter sa défense devant un tribunal indépendant et impartial pour plaider sa cause.

Manque de loyauté; manquements professionnels quant à la neutralité et la confidentialité; insubordination, non-respect de l’autorité du directeur général de la ville; mensonge à un supérieur et bris de confiance; erreurs de jugement; dénigrement et propos mensongers envers des élus et du personnel administratif; création d’un climat de travail toxique; propos violents, incivilités, insultes, irrespect du personnel municipal, critique ouverte de l’administration municipale. La cour est pleine.

Affublée d’autant d’accusations devant le tribunal de l’opinion publique, une personne accusée ne tient pas longtemps. Cependant, il ne faut pas être naïf. Il y a des cas patents où on met tous les faits reprochés dans le même panier, histoire de donner davantage de force à l’accusation. Par là, on cherche à déséquilibrer l’employé congédié, à le décourager devant un défi sisyphéen.

Pour donner la crédibilité nécessaire aux reproches formulés, on fera appel à une firme indépendante dont le rapport d’enquête (non disponible pour consultation) se voudra accablant. À telle enseigne, que l’employeur sera placé devant un choix possible: le congédiement.

Mais, là entre en jeu le leitmotiv de notre système: « Innocent jusqu’à preuve du contraire ». Un procès juste et équitable permet à la défenderesse de faire démêler un écheveau complexifié par des accusations, les unes: sérieuses, d’autres farfelues ou non avérées, certaines pour nuire à la réputation. Tout cela pour en arriver à une punition disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

Selon ce que l’on peut lire dans le quotidien local, tous les méfaits reprochés à la plaignante se seraient déroulés sur une année. Soit, à partir de l’engagement d’un nouveau DG et de l’élection d’une nouvelle mairesse à l’automne 2022 jusqu’à la suspension de la défenderesse, l’automne dernier.

La mairesse, jadis conseillère municipale, avait rencontré sa prédécesseure en début de mandat, en 2017, pour lui faire part qu’elle avait en sa possession une liste noire de 10 personnes à congédier. Rien de moins. Selon ses dires, elle avait des documents en appui, mais elle a toujours refusé de les lui montrer. Il fallait la croire sur parole. C’est pas sérieux.

Récemment, Donald Trump a dit que lorsqu’il redeviendra locataire de la Maison-Blanche, 50,000 fonctionnaires du gouvernement actuel seront mis à la porte et remplacés par d’autres qui lui seront fidèles.

Marcel Lapointe, Jonquière.