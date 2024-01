Northvolt: les Cowboys Fringants l’avaient prédit

On se dit vert, à l’écoute de la population inquiète pour les générations futures. Mais on négocie à rabais. Non, en fait, on ne négocie pas, on mendie et on sacrifie des milieux humides vitaux au contrôle des inondations de plus en plus fréquentes sur l’autel du capitalisme sauvage.

Dommage que ce projet d’usine de batteries Northvolt ne soit pas dans Jean-Talon. La soudaine écoute de notre premier ministre aurait certainement permis que ses bottines suivent ses babines.

Malheureusement nos Cowboys Fringants l’avaient prédit. Mais qu’en retiennent nos élus? Plus rien!

Claude Moreau, Québec