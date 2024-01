Un retour sur investissement... en pleine face

Pour tout vous dire, à l’époque j’enseignais dans une roulotte parquée sur la cour de récréation. Sa réponse en m’écrasant la main par deux poignes: «On ne parlera pas de ça, ici, ce soir.»

Il est vrai que le sujet était chaud, cinq ans après la bourbe de Parizeau sur le vote ethnique, il n’était pas prioritaire de s’occuper des besoins criants des enfants immigrants pour le gouvernement péquiste de l’époque.

Presque 24 ans plus tard, après 22 jours de grève sans salaire au froid, sans toilette, avec un feu de bois sous la pluie, la neige et le blizzard, je reprends mon droit de parole parce que l’éducation est la base la plus importante pour une nation, à moins qu’on ne la veuille soumise et vulnérable.

Il est minuit passé, il est plus que jamais le temps d’écouter les visionnaires que nous sommes. Oui, visionnaires, car nous les enseignantes et enseignants, nous sommes dans une situation privilégiée où nous voyons pousser notre société 10, 15, 20 ans à l’avance.

Nous connaissons les défis à venir, nous vibrons au quotidien dans le pouls des générations qui montent.

Nous sommes les experts pour apprendre, désapprendre, s’adapter, innover, réapprendre et nous sommes à l’écoute. Notre métier est solidaire, non polluant, générateur d’une énergie propre. Il concourt à développer l’économie de la vie, à l’égalité des chances, à la justice sociale. Il fait rayonner une nation.

Nous ne travaillons pas en silo, nous sommes ceux qui collaborons avec toutes les strates de la population, avec la protection de la jeunesse, les services sociaux, la santé, les CPE, la communauté… Nous sommes le filet social du premier niveau. Nous sommes la langue, l’histoire, les arts, la culture, la science, la technologie, l’entrepreneuriat, l’éthique, l’ouverture sur le monde, le vivre-ensemble, nous sommes le présent et l’avenir. Nous sommes la Nation.

Nous sommes ceux à qui vous donnez le mandat de combattre l’intimidation, les revers des médias sociaux, la radicalisation, nous sommes toujours les premiers à agir pour éduquer, instruire, socialiser.

Nous sommes ceux qui initions nos jeunes à notre culture, ceux qui prenons en charge l’éducation sexuelle, ceux qui combattons les préjugés, ceux qui développons la pensée critique, ceux qui accueillons tout le monde.

En peu de temps, nous avons su nous réinventer et enseigner en ligne. Les parents ont depuis vu notre bienveillance de leur salon, ils sont avec nous. Nous serons ceux qui resteront quand l’intelligence artificielle et la robotisation révolutionneront notre planète. Nous nous adapterons comme toujours, mais nous serons toujours là, car le contact humain et l’éducation de nos petits demeureront ce qui nous unira comme homo sapiens.

Est-ce normal?

Depuis cette année, en plus de mon poste de titulaire, j’agis à titre de mentor pour la relève enseignante. Voici ce que je vois: des enseignantes ponctuelles, organisées, dynamiques, dévouées, ingénieuses, adorées de leurs élèves, à la fine page de l’innovation. Certaines cumulent d’autres boulots les soirs et fins de semaine, elles payent de leur poche pour meubler leur classe, acheter des jeux éducatifs, des livres pour leur classe... Que tous celles et ceux qui n’ont jamais fait cela lèvent la main? Aucune main ne se lèvera.

Comble du misérabilisme, j’ai dû acheter moi-même l’horloge pour ma classe, parce qu’en passant par le bon de commande pour réclamer ladite horloge dans le catalogue autorisé par mon centre de services, je ne l’aurai reçue que dans plusieurs mois. Dans le métier, on se dit souvent que nous sommes les seuls à voler à la maison pour rapporter au travail. Ça appauvrit et ça mine l’enthousiasme. On cherche désespérément des subventions par le biais de fondations privées et des projets Ose entreprendre les soirs et fins de semaine en temps supplémentaire «gratis» pour équiper nos classes et rendre l’école publique attrayante pour motiver nos jeunes. Est-ce normal?

Dans les autres corps d’emploi où plusieurs de mes amis travaillent, j’entends parler de la nouvelle génération qui ne veut pas trop travailler, qui navigue sur leur cellulaire lors de leur quart de travail, qui veut négocier son horaire, ses avantages, ses vacances. Je n’ai JAMAIS vu ou entendu cela chez nos jeunes profs. Elles et ils sont juste incroyablement présents pour leurs élèves, responsables et proactifs. Et c’est eux que nous acceptons de perdre?

Il paraît qu’on les laisse partir avec un vague accusé de réception de leur démission sans entrevue de sortie ou de rétention? Pas grave! Nos centres de services scolaire recrutent dorénavant activement à l’étranger. L’école publique québécoise est-elle rendue un centre d’appel privé qui répond d’outre-mer?

Signe encore plus alarmant, des enseignantes d’expérience EXCELLENTES qui ont refait leur cv et qui quittent leur poste en milieu d’année alors que nous avons tant besoin de leur expertise. Jumelez cela au 50% et plus des jeunes diplômés qui abandonnent en moins de 5 ans, au départ d’éducatrices, de préposées aux élèves en difficulté, de techniciennes en éducation spécialisée, de psychoéducatrices, de psychologues scolaire, d’orthophonistes et j’en passe...

Nous pourrions retenir plusieurs de ces départs par des conditions viables en offrant des horaires à temps plein que les besoins demandent, ainsi qu’en améliorant les conditions d’exercice de nos professions.

Ces services devraient être dans l’école, dans le milieu de vie de l’enfant, pas au privé au plus fort la poche.

Qu’on arrête de nous parler de flexibilité. Nous passons des années à nous déménager nous-mêmes de classes, de niveaux, d’écoles, nous nous réinventons sans cesse, nous modifions, adaptons nos cours, nos exercices, nos évaluations. Nous formons sur le tas, nos pairs inexpérimentés, mais volontaires. Les professeurs ne sont pas flexibles, ils sont hyperlaxes.

Nous fonçons droit dans le mur avec toutes les crises qui s’en viennent. Nous devons redresser rapidement la situation de l’école publique, offrir des conditions décentes et attractives pour tout le milieu scolaire. Nous voulons un Québec fort de ses enfants, qui leur offre les services requis.

Vous dites que l’école est un service essentiel et que les élèves vulnérables souffrent des retards de la grève? Depuis des années leurs besoins ne sont pas entendus! Nous, enseignantes, ne sommes pas entendues! Vous dites qu’ils ne mangent pas à leur faim parce que les écoles sont fermées? J’ai travaillé dans maintes écoles, trop souvent il n’y a que des cafétérias vides ou ouvertes deux jours semaines où ce sont les familles qui payent pour les repas QUAND il y en a.

Les enfants qui bénéficient de collations ou de repas dans nos murs en ont grâce aux organismes privés comme le Club des petits déjeuners.

Je n’ai jamais vu de programme universel par notre gouvernement pour nourrir les enfants dans nos écoles.

Nous sommes devant le monstre que nos dirigeants ont laissé choir depuis plus de 20 ans et il est affamé.

Nous sommes sages, trop sages, alors si notre rage pointe c’est que notre société tout entière est sur le bord de l’implosion. Dans mes études en éducation relative à l’environnement, j’ai retenu que quand une terre est pillée de ses ressources, les premiers à en souffrir sont les femmes et les enfants… Ça ressemble à ce que nous ressentons ces derniers temps au Québec.

Oui, 24 ans plus tard, il ne semble pas prioritaire de s’occuper des besoins criants des enfants de l’école publique québécoise pour le gouvernement caquiste de notre époque. À date, Monsieur Legault, votre retour sur l’investissement vous l’avez en pleine face!

En attendant, je vous réponds et c’est moi qui vous empoigne par les deux mains, si vous voulez tant marquer le grand virage pour notre peuple, parlons-en ce soir et comprenez bien que ça va brasser encore plus au Québec si nous ne sommes plus là demain.

Maryse Boisvert, M. Éd, enseignante au primaire et mentor