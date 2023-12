Annus horribilis?

On dirait qu’en fin d’année, on aime bien faire le bilan de tous ces malheurs qui l’ont jalonnée. Sur la scène publique et mondiale, on a l’embarras du choix. Privément, il est plutôt rare qu’on la termine avec le sentiment de l’avoir vécue pleinement. De mon côté, mes proches vous le confirmeront, ça a vraiment été la catastrophe totale, comme dans cette citation célèbre de la défunte reine Elisabeth à la fin de 1992.

On voudrait que le monde change et soit meilleur en 2024. On se le souhaite à tous, mais on oublie quelquefois de se le souhaiter à soi-même. Einstein le disait et j’imagine que ça ne vient pas nécessairement de lui parce que c’est tellement évident: il faudrait cesser de refaire éternellement la même chose en espérant un résultat différent.

Ce que je souhaite donc à tous pour cette nouvelle opportunité qui se présente, c’est qu’on se permette de faire les choses différemment, de se changer soi-même, juste un tout petit peu.

C’est bien beau souhaiter aux autres un monde meilleur, mais c’est pas mal plus efficace de faire l’effort pour être soi-même une meilleure personne pour les autres, plus tolérante de leurs défauts et différences et mieux disposée à leur pardonner.

Moi, je vais tenter de pardonner à tous ceux et celles qui sont impolis avec moi sur la route, en me répétant comme un leitmotiv qu’ils et elles expriment ainsi leurs frustrations et anxiétés: leurs problèmes, je ne suis pas celui qui peut les régler.

Parce que ça ne sert à rien quand tous se plaignent de tout ce qui va mal dans le monde. Il vaut mieux faire en sorte que certains et certaines s’améliorent, juste un tout petit peu, année après année. De toute manière, le chantier est trop important pour tout faire dans la même année.

Ça nous aidera peut-être à terminer chaque année qui suivra avec le sentiment qu’elle aura au moins été un petit succès par rapport à la précédente et à cesser cette vilaine habitude de la terminer en lui donnant un grand coup de pied au derrière.

Parce que c’est certain, comme dans mon cas, elle a été ce que la vie en avait décidé, mais dans bien d’autres, elle a pas mal été plus ce que nous en avons fait collectivement.