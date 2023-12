Lettre au président de la STS

Dans l’article « Marc Denault : la taxe sur l’immatriculation n’a pas été indexée depuis 1992 », vous indiquez qu’un ajout de 10 $ aux frais d’immatriculation de 30 $ (3 millions aux revenus actuels de la STS) « permettrait de financer des ajouts de services à la hauteur de 1 million; une bonification substantielle pour le réseau de Sherbrooke ».

Or, c’est justement de cette bonification « pour le réseau » dont nous voudrions parler. Vouloir bonifier le réseau actuel, quand on veut se limiter à faire allusion au « réseau structurant », c’est selon le Regroupement des usagers du transport adapté de Sherbrooke métropolitain (RUTASM) peu attirant aux yeux d’automobilistes et pour ceux qui ne sont pas d’accord de payer une nouvelle taxe, en considérant les lignes qui sont rendues à certaines périodes « aux 10 minutes »! Nous ne sommes pas à Montréal, qui éprouve actuellement de très gros déficits!

Meilleur vendeur serait, Monsieur le Président, de dire aux citoyens et citoyennes que vous prendrez une bonne partie de ce 1 million de surplus au budget de la STS pour donner plus de service en périphérie. Le RUTASM a entendu des demandes pour les districts de Deauville, de Saint-Élie et de Brompton. Ce sont tous des Sherbrookois, qui, faute de services, ne peuvent se déplacer ou qui utilisent une et même deux autos, ou font appel à des amis ou parents. Ils sont des payeurs des mêmes taxes, comme tous les autres citoyens du centre de la ville.

L’article 3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun dit bien, au premier paragraphe, qu’une société de transport en commun « a pour mission d’assurer, par des modes de transport collectif, la mobilité des personnes dans son territoire et, dans la mesure où le prévoit une disposition législative, hors de celui-ci. »

En l’an 2001, lors de la fusion des trois municipalités de Bromptonville, de Saint-Élie et de Deauville, avec les cinq autres municipalités, pour la création du grand Sherbrooke actuel, le RUTASM s’est battu pour obtenir les mêmes services en transport adapté partout dans les huit municipalités, c’est-à-dire du service sept jours par semaine, le soir et les fins de semaine. Ce fut accordé, et un montant fut ajouté à cet effet pour le transport adapté. On ajouta aussi un montant pour le transport en commun pour les trois municipalités citées, mais qui ne fut pas utilisé les premières années.

Or nous arrivons bientôt en 2024, Monsieur le Président. Les gens voudront qu’il y ait le plus d’équité possible pour tous, en transport en commun, c’est-à-dire du service dans ces trois municipalités en périphérie, suffisamment les soirs et fins de semaine, offrant des taxis sur demande ou des taxibus, ou des minibus si nécessaire, tel que ça existe déjà dans certains districts. Il n’y a pas de loi enchâssée, comme dans l’article 5 de la Loi des STC pour le transport adapté.

Mais Monsieur le Président, il s’agit d’une vision politique, un devoir de desservir « minimalement » tous les Sherbrookois et Sherbrookoises, les soirs et fins de semaine. Les gens appuieront votre demande de 10 $ supplémentaires des frais d’immatriculation, pour un développement plus équitable dans tout le territoire de notre grande ville.

France Croteau

Coordonnatrice du Regroupement des usagers du transport adapté de Sherbrooke métropolitain

Raymond Duquette

Président