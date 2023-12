Un ministre se veut PDG, l’autre président de CA

En effet, la loi 23 fait du ministre de l’Éducation un véritable président-directeur général du monde scolaire au Québec, se donnant des pouvoirs d’intervention directe sur le terrain. Il veut tout diriger. À sa décharge, le rôle qu’il se donne, en toute connaissance de cause, le rend plus imputable.

Quant au ministre de la Santé qui a fait adopter la loi 15 sous bâillon, ayant plus d’expérience dans le milieu des affaires, il se donne la fonction de président de CA, en prévoyant à la tête de Santé Québec un PDG qui gèrera sur le terrain les orientations ministérielles et surtout servira de bouc émissaire. On peut dire qu’il a choisi de s’éloigner de l’imputabilité par comparaison avec son collègue de l’Éducation.

Deux visions centralisatrices différentes dont les résultats sont plus qu’incertains.

Richard Gagné

Sainte-Pétronille