Plaidoyer pour l’intégration de l’économie sociale dans les programmes d’études et de formation

Aussi vieille que le capitalisme, l’économie sociale propose une alternative en mettant l’accent sur les individus et leur bien-être plutôt que sur le capital et les profits à tout prix. L’arrogance et l’égoïsme caractérisé de l’homoéconomicus vis-vis de la planète, deux dimensions inhérentes au capitalisme, sont à l’origine de sa remise en question comme modèle devant nous permettre d’atteindre le développement durable. Alors qu’il porte en lui-même les germes de sa remise en cause, l’économie sociale quant à elle vise à concilier objectifs économiques, considérations sociales et environnementales; ce qu’il convient d’appeler le développement durable.

Le Québec, minorité francophone d’Amérique du Nord, a réussi à s’affirmer en partie grâce à des leaders socioéconomiques tels que Desjardins, Promutuel assurances, Sollio groupe coopératif, Agropur, les coopératives funéraires, forestières, ambulancières et les coopératives et OBNL d’habitation dont l’histoire édifie plus d’un. Ces entreprises d’économie sociale, centenaires pour la plupart, ont contribué au développement socioéconomique du Québec tout en créant et gardant la richesse chez nous. Cependant, malgré son importance, l’économie sociale reste souvent dans l’ombre, notamment dans le domaine de l’éducation, du primaire à l’université.

En effet, les traditions académiques privilégient souvent les modèles traditionnels dominants, négligeant ainsi des alternatives pertinentes. Cette absence d’intérêt conduit à une non-reconnaissance institutionnelle de l’économie sociale et à un manque de compétences pour transmettre ces connaissances. Les étudiants se retrouvent ainsi confinés dans une vision étroite de l’économie et des affaires, ce qui devient problématique dans un monde de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu.

Le problème est réel dans les départements d’économie, d’entrepreneuriat, de comptabilité, de droit, de politique, etc. où l’on forme généralement des professionnels des affaires et de futurs décideurs publics. Les cours préuniversitaires et universitaires ne traitent pas de l’économie sociale, créant ainsi un déficit de compréhension de la logique économique, de la philosophie des affaires, des cadres juridiques et comptables spécifiques à l’économie sociale chez les futurs professionnels. Actuellement, les universités qui fournissent des efforts en ce sens n’offrent que des cours optionnels sur ce sujet. Les conséquences de cette lacune se manifestent dans le monde professionnel, avec des employés et des dirigeants politiques souvent déconnectés de la mission sociale et de la finalité des entreprises d’économie sociale. Celles-ci sont alors obligées de former leurs employés sur le tas, de démontrer la pertinence de leur existence aux décideurs publics, et sont confrontées à un éventail limité de professionnels d’affaires comme les avocats et comptables capables de traiter efficacement les dossiers d’économie sociale. Au total, cette lacune crée une véritable iniquité entre les entreprises d’économie sociale et leurs homologues capitalistes.

L’introduction de l’économie sociale dans les curricula de formation préparera les apprenants à des carrières responsables et durables. Cela favorise l’innovation sociale, répond aux besoins émergents du marché du travail comme la quête de sens et la sensibilité aux enjeux sociaux et environnementaux, encourage la diversité des perspectives économiques et développe des compétences plus vastes. C’est un impératif pour former des citoyens capables de relever les défis actuels et futurs.

L’appel des Nations Unies en faveur de l’économie sociale doit être entendu dans les institutions éducatives du primaire à l’université, car plus tôt on l’inculquera, plus on aura des citoyens ayant développé les réflexes de la coopération. À l’heure qu’il est, la planète a surtout besoin du «faire ensemble» plus que du «profit à tout prix»!

Magnoudéwa Tangou, conseiller en financement – Économie sociale chez Entreprendre Sherbrooke