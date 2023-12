Chers concitoyens, merci pour votre appui

Chaque jour, nous portons fièrement notre tuque rouge et nous agitons notre drapeau et nos pancartes afin de montrer à tous que nous sommes déterminés et que nous avons besoin du soutien des concitoyens dans l’espoir que le quotidien dans nos écoles s’améliore. Nous sommes des mamans, des papas, des parents d’élèves évoluant dans ce système malade, des frères, des sœurs et même des grands-parents et nous nous privons de salaire à l’aube de la période des Fêtes, car nous sommes convaincus que c’est maintenant que cela doit changer! Hier, devant mon école, un monsieur est passé en klaxonnant avec un pouce vers le bas. Sur le coup, cela m’a blessée, mais en réfléchissant un peu, je crois que ce geste malheureux démontre une incompréhension des enjeux actuels ou une mauvaise expérience personnelle lorsqu’il était sur les bancs d’école.

Ensuite, je me suis souvenue de tous les autres citoyens qui sont passés en nous envoyant la main, de ces personnes qui ont fait entendre leur klaxon à maintes reprises, du monsieur aux tartelettes à l’érable et de l’autre avec son sac rempli de boîtes de barres tendres, de ces membres de la direction qui ont laissé du café, du sourire des piétons plus timides, de ma collègue qui transporte chaque jour son petit foyer et de l’autre qui arrive avec sa tente, de l’eau et sa cafetière alimentée par sa génératrice et je me trouve chanceuse d’être au milieu de tout ça. Au monsieur au pouce vers le bas, je souhaite de mieux s’informer avant de porter un jugement et je lui souhaite de passer une belle période des Fêtes.

Aux citoyens et à mes collègues, je dis un beau merci et je leur souhaite aussi de très joyeuses Fêtes même si, pour plusieurs, elles seront probablement différentes!

Brigitte Verret, enseignante de Québec