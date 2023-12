Consommation d’électricité et tarifs vont ensemble

Ceci doit en principe lui permettre d’éviter d’harnacher le moindre ruisseau restant de notre territoire, avec pour conséquence une guerre thermonucléaire totale avec les Premières Nations et leurs alliés écologistes de circonstance comme Roy Dupuis.

Dans les figures imposées que lui dicte le gouvernement se trouve un plafond sur les hausses de tarifs résidentiels. On comprend tous que ce seront ceux des entreprises et de l’industrie qui devront prendre la charge additionnelle sur leurs bilans financiers, pas les consommateurs.

Les tarifs d’électricité résidentiels sont déjà, au Québec et au Manitoba, les plus bas en Amérique et ceux-ci ont déjà, depuis des décennies, produit un phénomène presque unique au monde: se chauffer en hiver à l’électricité! Quand on explique à un Français qu’on se chauffe souvent de cette façon, il n’en revient tout simplement pas, lui qui la paye actuellement entre trois et cinq fois plus cher que nous.

Si on utilise autant d’électricité pour chauffer nos maisons en hiver et l’eau de nos piscines en été, c’est parce qu’elle ne coûte pas cher. En fait, tellement peu qu’elle bat maintenant les prix du mazout et du gaz. Malgré ça, il se trouve un puissant lobby citoyen pour monter aux barricades lorsque notre société d’État projette d’en augmenter le prix. Nous réagissons de cette façon ici au Québec et pas ailleurs en Amérique, où les tarifs sont déjà souvent le double d’ici, parce que notre compagnie d’électricité appartient au gouvernement, que les décisions au gouvernement sont prises par des politiciens et que s’ils permettent à Hydro-Québec d’augmenter ses tarifs un tant soit peu, on va les mettre à la porte à la prochaine élection.

Nous avons, en plus, invité plein d’industries énergivores à s’implanter au Québec plutôt qu’ailleurs en Amérique et ma foi, nous avons pas mal réussi. À l’avenir cependant, des augmentations substantielles de tarifs ne seront acceptables pour elles que s’ils demeurent exceptionnellement concurrentiels par rapport au reste du continent. Autrement, leur exode nous guette, avec des pertes d’emplois lucratifs en région.

Voici donc le plus grand dilemme auquel fait face Michael Sabia. Tenter d’amener les utilisateurs de notre électricité nationale à se mettre à l’économiser, alors que depuis des décennies, tout ce qu’on a fait, c’est plutôt mettre en place et maintenir des tarifs si bas qu’on encourageait plutôt ceux-ci à la gaspiller sans compter. Pire encore, on lui attache les deux mains dans le dos en lui interdisant à l’avenir d’augmenter les tarifs plus que le coût de la vie, ce qui correspond, au fil du temps, à les maintenir en permanence aussi bas qu’ils sont actuellement. Com-ment peut-on s’imaginer que des campagnes publicitaires pour inviter les gens à économiser l’électricité vont avoir le même effet sur le comportement des consommateurs que ce qui les touche là où ça fait mal: son prix?

Monsieur Sabia, je vous souhaite bonne chance, vous en aurez besoin.

André Verville, Lévis