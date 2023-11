Nous avons le devoir de dénoncer les injustices!

Madame Marie-Claude Bibeau, ministre de Revenu Canada.

Il est évident que toutes les vies humaines se valent et doivent, à cet effet, être considérées au même pied d’égalité en matière des droits de l’homme et de leur respect. Malgré les dénonciations formulées par les organisations mondiales telles que l’ONU et l’OMS et l’appel à prendre des mesures pour éviter une catastrophe pour l’humanité, nous constatons que plusieurs gouvernements ignorent ces alertes. Le nettoyage ethnique et les crimes de guerre contre l’humanité pratiqués par Israël sur la population de Gaza en Palestine continuent depuis 40 jours.

Le Canada, reconnu internationalement pour ses interventions pacifiques, considère malheureusement la question avec la notion deux poids, deux mesures. Il est, cependant, attendu que le Canada soit juste et en faveur des recommandations de l’ONU pour demander que ce massacre s’arrête dans l’immédiat.

Nous, citoyens de Sherbrooke, soutenons le respect des droits des civils à Gaza pour une vie avec dignité. À cet effet, nous demandons :

- Le cessez-le-feu immédiat et une levée totale du blocus.

- L’acheminement de l’aide humanitaire, notamment l’énergie pour le fonctionnement des hôpitaux et les besoins essentiels des civils.

- La réhabilitation des services sociaux entre autres les hôpitaux, les écoles et des lieux sécuritaires pour les civils.

- La condamnation des crimes de guerre contre l’humanité qui se perpétuent sous le silence des pays comme le Canada.

Nous croyons fortement que le Canada a le devoir de :

- Dénoncer le génocide à Gaza dont 70 % des victimes sont des enfants et des femmes.

- Agir pour que les droits de la personne soient aussi respectés pour les Palestiniens à Gaza.

- Assurer l’aide humanitaire en fournissant l’eau, la nourriture, l’électricité, les médicaments et tout autre besoin nécessaire aux survivants à Gaza

Nous demandons à notre député de :

- Porter nos demandes au premier ministre Trudeau ainsi qu’à tous les députés du PLC

- Signer la lettre signée par 23 députés libéraux et 10 du NPD

- Nous faire un retour sur nos demandes mardi prochain.

Madame la députée, nous avons la certitude que vous partagez les valeurs de justice et d’égalité pour tous auxquelles nous croyons et que vous ne pouvez pas vous objecter à ce mouvement pour un monde meilleur. La violence n’engendre que la violence alors que la paix est la voie vers la prospérité, c’est l’image de la société que nous chérissons tellement au Canada.

En l’attente d’un retour positif au sujet de nos demandes, veuillez agréer, Madame Brière, nos salutations distinguées.

Mohamed Soulami et Abdelilah Hamdache

Au nom du Regroupement de citoyens pour un monde meilleur