Catherine Dorion ne laisse personne indifférent

En 4 ans, elle a coûté aux contribuables au moins 1 500 000 $ pour son salaire et les dépenses de son bureau de comté, et tout ça pourquoi? Selon le site de l’Assemblée nationale, elle n’est associée à aucune intervention ni aucun projet de loi et elle n’a participé qu’à deux activités de presse - pendant 12 minutes pour la première et 4 minutes pour la deuxième. Le député péquiste Sylvain Gaudreault a dit qu’elle « était aux abonnés absents » dans plusieurs dossiers concernant Taschereau « par exemple ceux de la clinique SABSA et du port de Québec, où il n’a «jamais vu» Catherine Dorion ». Finalement, elle laisse aux archives de l’Assemblée nationale son coton ouaté et son costume d’Halloween de députée/pute. Il me semble que c’est plutôt le contribuable qui sort traumatisé de cette expérience.

Jocelyne Bédard, Québec

L’éthique au parlement se doit d’être respectée. Le salon parlementaire exige une éthique, car c’est un endroit sobre. L’élégance est de mise. Ce n’est pas une réunion de sous-sol ou de garage. De se conformer à cette règle est la base du respect de cette institution. Si tu veux te promener en habit de punk, évite le tout et respecte l’institution. Ce n’est pas une foire agricole.

Normand Bessette, Québec

J’étais emballée quand Catherine Dorion a été élue. J’y voyais un vent de fraîcheur qui dépoussiérait les traditions sans toutes les nier pour autant. On réussit mieux à influencer quand tout en se respectant, on respecte aussi les autres. Je suis d’accord avec les changements que Catherine Dorion a proposés, en grande partie, mais tristement pour elle et nous tous, ses choix vestimentaires ont distrait du message qu’elle a voulu passer. Aurait-elle confondu une pièce de théâtre où sa créativité flamboyante aurait toute sa place avec l’Assemblée nationale où plus de finesse lui aurait peut-être permis d’être écoutée et doucement sans heurts apporter les changements qu’elle souhaitait et souhaite toujours.

Lydia Lagloire

Plus il y aura des Dorion au parlement, plus de députés pourraient y siéger avec de nouvelles visions nécessaires à une démocratie actuelle figée dans des traditions dépassées. Bravo pour votre article intelligent et clairvoyant.

Robert Bleau, 74 ans

Monsieur Bergeron,

Bel article bien écrit qui décrit bien les défis qu’une personne « ordinaire » bien informée et sensible aux enjeux de notre société rencontrent pour faire un travail au parlement afin de représenter ses concitoyens. Et c’est dommage! On perd beaucoup comme société. On voit plutôt des hommes d’affaires déconnectés des problèmes du « peuple ».

Merci pour vos écrits.

Francine Bernier, Gatineau