Merci Provigo. Maintenant, à vous de jouer Métro et IGA

Heureusement, Loblaw a finalement revu sa décision et a choisi de maintenir la remise de 50 % sur les produits alimentaires en fin de vie. Ce n’est pas la première fois que Loblaw revient sur une décision en réponse au sentiment du public. En 2016, Loblaw avait annulé sa décision de cesser de vendre des produits French’s après avoir fait face à une importante réaction du public, connu sous le nom de « La guerre du Ketchup ». À l’époque, les consommateurs avaient boycotté les magasins, poussés par un sentiment de patriotisme et le désir de soutenir les agriculteurs de tomates de Leamington, dont l’usine Heinz avait récemment été sauvée par un contrat avec French’s pour produire de la pâte de tomates, un concurrent majeur de Heinz. Les ventes de Loblaw avaient chuté en quelques jours. Cette fois-ci, par contre, le cri du public était motivé par le désespoir pur.

Bien que certaines personnes aient appelé au boycott en réponse à la décision récente de Loblaw/Provigo, l’explication de l’entreprise pour le changement a suscité des interrogations. En tant que plus grand employeur privé du pays, Loblaw/Provigo a fait valoir qu’elle alignait sa politique de remise sur celle de ses concurrents, ce qui est une pratique courante dans l’industrie. Cependant, la préoccupation était que les consommateurs verraient désormais des remises similaires partout, avec 30 % devenant la nouvelle norme. Certains politiciens ont même appelé le Bureau de la concurrence à enquêter sur la question, et avec raison.

Un autre aspect singulier de la stratégie de Loblaw cette fois-ci a été sa décision de ne pas communiquer avec les journalistes. Au lieu de cela, la nouvelle de la modification de la politique est venue du Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, qui a reçu confirmation de Loblaw/Provigo concernant les ajustements à son approche en matière de remise. Ce manque de communication a soulevé des questions sur la transparence de l’entreprise, un élément crucial de la compassion d’entreprise. Une occasion manquée. Cependant, il reste incompréhensible pourquoi l’entreprise aurait pris une telle décision, surtout à ce moment-là.

Les rabais sur les produits en fin de vie ont traditionnellement été une situation gagnant-gagnant pour les consommateurs et les détaillants. Les consommateurs économisent de l’argent, tandis que les épiceries réduisent le gaspillage alimentaire au détail, un avantage évident pour tous. Cette politique peut permettre des économies importantes pour les consommateurs, avec la différence de 20 % entre une remise de 50 % et une remise de 30 % se traduisant par 10 $ sur une pièce de viande de 50 $, un scénario courant ces jours-ci.

Avant le changement, Loblaw/Provigo avait prévu d’encourager ses clients à utiliser l’application FlashFood, qui avait récemment été repensée et avait connu une augmentation triplée des téléchargements cette semaine après que la décision de Loblaw/Provigo soit devenue publique. Les applications de « sauvetage alimentaire » comme FlashFood, FoodHero et Too Good To Go sont précieuses pour ceux qui cherchent à économiser de l’argent, mais elles n’offrent pas l’expérience tactile d’inspecter les produits en fin de vie dans un magasin. De nombreux consommateurs préfèrent l’avantage d’examiner personnellement les produits alimentaires périssables en magasin avant de faire un achat.

Il n’est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, et Loblaw a finalement montré sa compassion en revenant sur sa décision initiale. La plupart des Canadiens peuvent comprendre que les détaillants ont la flexibilité d’ajuster leurs politiques de remise pour rester compétitifs. Cependant, cette décision particulière avait le potentiel de générer une crise de relations publiques importante, car elle touchait aux questions de l’accessibilité alimentaire, du gaspillage alimentaire et de la réputation de Loblaw. La décision initiale elle-même était erronée, et le timing ne pouvait pas être pire. Heureusement, l’entreprise a finalement fait le bon choix pour nous tous.

Maintenant, si nous pouvions encourager d’autres épiceries à suivre l’exemple de Loblaw en offrant une remise de 50 % sur les produits alimentaires périssables, ce serait la bienvenue!