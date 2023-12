La dégringolade de François Legault

En 2020, la COVID-19 vient chambarder les habitudes de vie des Québécois. Le Québec est littéralement sous le choc. Durant cette période noire, François Legault se démarque par sa capacité à jouer le rôle de «bon père de famille» en mobilisant les Québécois autour de règles de conduite contraignantes. L’étoile de François Legault atteint son apogée.

La boussole perdue

En 2022, lors du scrutin général, la CAQ obtient une majorité écrasante. Or, la boussole de François Legault semble tout à coup avoir perdu le nord. Rien ne va plus au royaume de la CAQ. Les tergiversations dans le dossier de la SAAQ créent de nombreuses insatisfactions auprès des Québécois. Ainsi en est-il des changements de cap sur le troisième lien et le tramway à Québec.

Les sondages commencent à démontrer une perte importante de la popularité de François Legault. C’est sans compter la saga des Kings de Los Angeles dans le décor.

Et pour clore le portrait, le vent des négociations dans le secteur public prend la direction des syndiqués au détriment du gouvernement. Les sondages révèlent une augmentation croissante de la faveur des Québécois envers le PQ au détriment de la CAQ.

Même si les élections de 2026 sont encore loin, il n’en reste pas moins que l’usure du pouvoir continue de gruger la popularité de François Legault. Bien malin celui qui pourrait prévoir son avenir sur la scène politique québécoise!

Henri Marineau, Québec