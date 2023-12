Taxer les automobilistes: vos réactions

Vous avez tort

M. Harvey,

Je ne peux que vous remercier de mettre en lumière les défis du financement de nos sociétés de transport. Vous avez touché à plusieurs points importants, et, sur chacun d’entre eux, vous avez... tort.

Le gouvernement québécois réalise très bien que les transports en commun sont largement sous-financés, mais il ne veut bien sûr pas assumer le coût politique d’une hausse de taxe généralisée. Il refile donc le boulot aux municipalités. Peu édifiant comme tactique, nous en conviendrons, mais si cela permet de rééquilibrer le fardeau fiscal des transports, tant mieux. Le plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 prévoit plus de 31 milliards de dollars pour le réseau routier et les fameuses immatriculations ne paient que pour une fraction de cette somme, le reste étant assumé par l’ensemble des Québécois.

Oui, les usagers des transports en commun paient donc pour paver les routes utilisées par les automobiles. Vous nous sortez l’argument de la «représentation» des automobilistes, mais je dois vous dire, M. Harvey, vous avez vous-même fait la preuve que la représentation est au rendez-vous. Le président de la STS est un élu. Le conseil municipal, qui, selon vous, sera d’accord avec la mesure, est également composé de gens élus. À moins que vous n’ayez pas eu de droit de voter aux dernières élections, il me semble qu’il n’y a pas de problème.

Vous savez qui a été surtaxé, récemment? Les usagers des transports en commun. Le coût d’une tonne de bitume, pour une seule place de stationnement sur rue est de plus de 1000$. Et vous savez quoi, la grande majorité [est] gratuite, et la grande majorité [est]... vide toute la journée. Cette année, du mois de décembre à la mi-janvier, toutes les places de stationnement du Centro ont été rendues gratuites le soir et la fin de semaine. Dans un article de Radio-Canada, on apprenait que le stationnement Well Sud a coûté 26 millions. C’est plus que le budget de la STS assumé par la Ville pour une année entière, ou environ 150$ par Sherbrookois!

Dans ce même article, une élue se demandait si les frais de stationnement allaient même couvrir les frais d’entretien... Vous nous servez aussi des idées farfelues afin d’améliorer le service. L’intégration des chauffeurs d’autobus scolaire (ils sont déjà occupés à l’heure de pointe, là où l’on a besoin du plus grand nombre de chauffeurs). L’achat de petits véhicules (il y en a déjà, des minibus). Le plus désolant, M. Harvey, c’est que vous n’avez même pas glissé un mot sur l’aspect environnemental. Sur le fait qu’il faut absolument réduire nos émissions de GES et que le transport en commun (avec le transport actif) est la solution logique à tout cela. Sur le fait que la pollution atmosphérique en ville nous rend tous un peu moins en santé. Est-ce que ces raisons ne valent pas en elles-mêmes une taxe qui viendrait améliorer la situation?

Ulysse Desranleau

Encore des taxes, toujours des taxes

Je suis entièrement en accord avec l’analyse que monsieur Harvey fait du transport en commun de Sherbrooke.

Faut quand même pas exagérer...

Encore des taxes, toujours des taxes, comme si c’était un puits sans fin pour nous tous!

Le fait de changer de genre de véhicules serait LA solution. Prendre plus petit serait mieux adapté, j’en suis à 100%.

Merci de nous éveiller à ces dessous de la gestion municipale...

On en vient à perdre confiance... Dommage...

Louisette G

Revoir la structure de la STS

Bonjour,

Dans sa chronique concernant la nouvelle taxe aux automobilistes pour renflouer les coffres de la STS, M. Harvey a parfaitement raison et en plus, il faudrait revoir toute la structure de la STS, car malheureusement, comme toute structure, elle a tendance à s’autogonfler avec de beaux titres et très bons salaires au fil du temps.

Luc Dubois

Il a raison sur toute la ligne

Bonjour,

Je veux vous dire que je partage totalement et entièrement le texte de monsieur Harvey. Il a raison sur toute la ligne. De gros véhicules libres, j’en ai vu régulièrement. Oui, un ménage doit être fait à la STS. Acheter des véhicules lourds ou un autobus, c’est quoi la différence?

Jean-Pierre Simard