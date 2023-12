Marc Denault: la taxe sur l’immatriculation n’a pas été indexée depuis 1992

Bonjour monsieur Harvey,

Je trouve important, à la suite de votre chronique du 7 décembre 2023 et de nos discussions, de clarifier publiquement certains points.

D’abord, j’insiste sur le fait que la STS n’est pas déficitaire. Elle offre un service public à l’intérieur du budget établi.

La STS offre un service à la population dont les bénéfices sociaux et environnementaux sont non négligeables. La mobilité est essentielle pour faciliter l’accès à l’éducation, aux milieux de travail, aux services de santé et bien plus. En 2023, la STS a connu une hausse de l’achalandage de 8 % par rapport à l’achalandage prépandémique de 2019; un exploit dans le contexte actuel. Il s’agit de la plus grande hausse d’achalandage depuis 2009. C’est en ajoutant de la fréquence et en bonifiant les horaires, particulièrement durant les heures de pointe et la fin de semaine, que cette hausse a été possible.

Je suis d’accord qu’il faut davantage de services pour accroître l’achalandage. L’objectif de cette taxation est de financer la bonification des services de la STS et des projets structurants de mobilité pour la communauté sherbrookoise. C’est pourquoi il faut le voir de façon positive.

La taxe de 30 $ a été mise en place en 1992 et n’a jamais été indexée depuis. À titre de comparaison, le salaire horaire minimum en 1992 était de 5,70 $ alors qu’il est aujourd’hui de 15,25 $. Cet écart représente une majoration de 267 %. Si les salaires ont été augmentés et suivent l’augmentation du coût de la vie, il en est de même pour les coûts d’exploitation de la STS. Actuellement, la taxe de 30 $ génère un revenu de 3 millions de dollars par année à la STS. On peut donc penser qu’une augmentation de 10 $ permettrait de financer des ajouts de services à la hauteur de 1 million : une bonification substantielle pour le réseau de Sherbrooke.

La décision de mettre en place une telle initiative revient au Conseil municipal. Il est à noter que les paramètres ne sont toujours pas définis.

Vous avez raison sur le fait qu’il faut repenser la mobilité, et c’est ce que nous faisons avec notre planification stratégique que nous présenterons en début d’année 2024. D’ailleurs, je serai très heureux d’en discuter avec vous à ce moment.

Cordialement,

Marc Denault