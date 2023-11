Et vous, êtes-vous aussi exaspéré?

À bout.

Une grève générale illimitée des enseignants, on n’avait pas vu ça depuis 40 ans.

On l’a vue aussi torpiller le parti du gouvernement dans un sondage, qui donne maintenant le Parti québécois en avance sur la Coalition Avenir Québec.

Menée pour le compte du magazine L’actualité et de Qc125 Pallas Data, cette recherche donne en effet 30% des intentions de vote au parti de Paul St-Pierre-Plamondon, contre 24% pour celui de François Legault.

Étonnant? Oui si on s’arrête au fait que le Parti québécois n’a que quatre députés à l’Assemblée nationale. Mais pas du tout, quand on voit à quel point le gouvernement, actuellement, saisit mal l’esprit du temps.

Par exemple, avec ses décisions qui semblent vouloir à tout prix ramener au bercail des électeurs dans la région de Québec, où la CAQ s’est fait prendre par le PQ le comté de Jean-Talon cet été, le gouvernement s’est mis toute la province à dos. Certes, les caricaturistes nous ont bien fait rire avec le retour à l’avant-plan du dossier du troisième lien, que plus grand monde ne prend au sérieux. Mais celui des Kings de Los Angeles, n’a pas été digéré. Et a déclenché une colère que tout le monde aurait pu prévoir.

Comment est-ce que le ministre des Finances a-t-il pu penser, et comment peut-il encore croire et comment est-ce que le premier ministre François Legault peut aussi penser vraiment que subventionner une équipe de hockey américaine pour un montant allant jusqu’à 7 millions, afin de lui permettre de venir jouer deux matchs préparatoires à Québec, puisse être une bonne idée?

Alors que les profs et le personnel de la santé sont dans la rue avec toutes sortes d’exemples bien concrets de ce qu’ils demandent pour améliorer la situation en éducation et en santé, ce qui concerne tout le monde.

Alors que les comptes en banque de la population souffrent très concrètement de l’inflation en général et des taux d’intérêt en particulier. Alors que les grands froids arrivent et que l’itinérance connaît une terrible augmentation.

•••

Que le ministre des Finances et son premier ministre adorent le hockey, c’est très bien. À chacun ses passions.

Mais avancer des fonds publics pour un événement de hockey en disant que c’est pour peut-être ramener une équipe professionnelle à Québec relève de la «crise de bacon».

Certes, ces hommes politiques sont en cravate et ne se roulent pas sur le sol, mais cet entêtement, cette obstination à défendre cette indéfendable décision n’est pas dans une zone sage et raisonnable.

Qui pourrait aller expliquer au conseil des ministres que contrairement à ce que tant d’amateurs de hockey comme eux pensent, ce n’est pas la passion de toute la population. Toutes les statistiques le montrent. Des cotes d’écoute aux sondages. Qu’on parle du Bye bye, de variétés, en passant par les téléromans et les téléréalités, on ne compte plus les émissions dont la popularité dépasse immensément largement même celle des matchs de hockey même les plus cruciaux.

Le hockey est une passion noble, valable, mais nichée. Donc on ne peut pas utiliser des millions publics pour ça, surtout pas quand de telles sommes sont désespérément nécessaires ailleurs.

Et le retour d’une équipe professionnelle à Québec? Ce n’est pas un rêve porteur. C’est terminé. Maintenant chers défendeurs du dossier à la CAQ, on rentre au bureau prendre un chocolat chaud et réfléchir à d’autres projets d’avenir, d’accord?

•••

Il n’y a pas si longtemps, cette subvention pour le hockey n’aurait pas déclenché tant de réactions.

Même les 400 millions qu’a coûtés le centre Vidéotron à Québec en 2015, partagés entre le gouvernement provincial et la ville de Québec, n’ont pas provoqué une unanimité aussi outrée chez les commentateurs.

Et ce n’est pas pour rien que les syndicats ont attendu maintenant, cette année, pour descendre dans la rue avec une grève d’une telle ampleur. Selon un sondage Segma mené au début du mois pour Le Droit et le 104,7 en Outaouais, les trois quarts de la population sont derrière eux.

C’est énorme.

Autant, pendant la pandémie, surtout au début, on a vu une population mettre de côté son scepticisme pour faire place au respect face aux dirigeants, autant maintenant, elle a sorti son sens critique et tous ses outils pour tracer des limites.

Tout le monde en a marre. Peu importe où sur l’échiquier politique.

Il y a vraiment quelque chose qui bouille dans l’air du temps.