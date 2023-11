L’approche dogmatique d’Ottawa a nui à nos aspirations antiplastiques

Dès le départ, de nombreux observateurs ont constaté que l’approche d’Ottawa en matière de climat et de plastiques était non seulement un empiétement sur la compétence provinciale, mais aussi idéologiquement motivée, souvent dépourvue de logique pratique. (ARCHIVES/ARCHIVES)

Un juge de la Cour fédérale a récemment déclaré que la décision du gouvernement fédéral de classer les articles en plastique comme toxiques était à la fois « déraisonnable et anticonstitutionnelle ». Cette décision suscite une grande incertitude réglementaire pour l’industrie alimentaire alors qu’elle cherche à réduire sa dépendance au plastique.

Bien que la gestion des déchets relève principalement de la compétence provinciale, la classification des articles en plastique comme toxiques a joué un rôle significatif en permettant au gouvernement fédéral d’interdire certains produits en plastique à usage unique.

Ces réglementations, prévues pour entrer en vigueur le 20 décembre, interdiront effectivement la vente de sacs de caisse en plastique, d’ustensiles, d’articles de service alimentaire, d’agitateurs et de pailles en plastique au Canada. Par conséquent, l’industrie alimentaire est directement touchée par l’incertitude résultant de cette décision.

Dans une décision rendue publique cette semaine, la Cour fédérale a affirmé que la loi fédérale ne peut pas appliquer une étiquette de toxicité générique à une large catégorie de produits fabriqués en plastique, la jugeant excessivement inclusive. En essence, cette décision souligne la diversité des matériaux plastiques, car tous les plastiques ne sont pas identiques.

Pour Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et le ministre Steven Guilbeault, ce verdict sert de leçon sur les conséquences de laisser la doctrine guider les décisions du cabinet. Ottawa ira probablement en appel.

Néanmoins, pour l’industrie alimentaire, la lutte pour réduire sa dépendance au plastique ne fait que commencer. Le Québec et plusieurs municipalités progressent déjà. Les réglementations sont mises en place de manière tout à fait appropriée, sans être encombrées par des dogmes. L’industrie reconnaît également la nécessité de changer et de s’adapter pour répondre à nos objectifs de durabilité collectifs.

Dès le départ, de nombreux observateurs ont constaté que l’approche d’Ottawa en matière de climat et de plastiques était non seulement un empiétement sur la compétence provinciale, mais aussi idéologiquement motivée, souvent dépourvue de logique pratique.

Les conséquences de l’élimination des plastiques dans l’industrie alimentaire pourraient être profondes, notamment en ce qui concerne notre accès aux produits frais.

Le Canada importe environ 7 milliards de dollars de fruits et 3,5 milliards de dollars de légumes chaque année, et le commerce international joue un rôle crucial pour garantir une alimentation abordable pour les Canadiens.

Alors que nous exportons notre nourriture à l’échelle mondiale, nous dépendons également des marchés mondiaux pour notre subsistance. Par conséquent, l’économie de l’emballage alimentaire revêt une immense importance tant sur le plan national qu’international.

Il y a quelques années, une analyse complète menée par Martin Gooch, un expert renommé en gestion de la chaîne d’approvisionnement et en gaspillage alimentaire au Canada, prévoyait que des emballages inefficaces pourraient entraîner une augmentation de près d’un demi-million de tonnes métriques de pertes alimentaires par rapport aux niveaux actuels. Cela représenterait une valeur de 2,5 milliards de dollars canadiens.

Il est important de souligner que cette prévision est du côté conservateur. Notamment, les pertes les plus importantes sont attendues dans le cas des produits périssables sensibles aux dommages ou nécessitant un emballage spécialisé. Les emballages plastiques jouent un rôle crucial dans la prolongation de la durée de conservation des produits sensibles à l’éthylène, un agent de maturation naturel produit par les fruits et les légumes.

Prenons l’exemple des carottes, qui peuvent être affectées négativement par l’éthylène émis par les produits voisins, ce qui entraîne une durée de conservation réduite, une apparence altérée et un goût diminué. Une diminution de l’attrait des produits au niveau de la vente au détail se traduit finalement par un moindre intérêt des consommateurs.

Une approche globale de l’élimination des plastiques reconnaît la diversité des matériaux plastiques et implique la participation active des provinces et des villes dans cette démarche. L’approche d’Ottawa a été divisante et, plus important encore, condescendante et mal accueillie par divers intervenants cherchant à contribuer de manière positive aux efforts environnementaux.

De plus, Ottawa doit reconnaître que notre industrie alimentaire opère dans un système plus vaste qui inclut des partenaires au-delà de nos frontières. Des changements importants dans nos politiques d’emballage peuvent et vont affecter la sécurité alimentaire de notre nation.

Les plastiques ont facilité le transport des aliments sur de longues distances, garantissant la fraîcheur et la sécurité tout en minimisant les déchets. Alors que toutes les entreprises visent à contribuer de manière positive à l’environnement, elles privilégient également la compétitivité. Les politiques devraient s’efforcer de créer un terrain de jeu équitable pour tous tout en étant ancrées dans des preuves scientifiques. Ce n’était pas le cas avec Ottawa récemment.

Surtout à une époque où les prix alimentaires préoccupent de nombreuses personnes, ECCC doit procéder avec prudence. Bien que l’élimination des plastiques de nos vies soit un objectif louable, il est essentiel de traiter les acteurs de l’industrie et les Canadiens avec respect et reconnaissance de leur intelligence.